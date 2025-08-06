Esportes

A lenda continua
Notícia

Shamell renova e vai disputar próxima temporada do NBB pelo Caxias Basquete

Aos 44 anos, jogador foi o segundo principal cestinha da equipe no último NBB, e decisivo para a histórica vitória contra o Flamengo

Maurício Reolon

Editor de Esportes do Pioneiro e Comentarista da Gaúcha Serra

