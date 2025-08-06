Shamell renova e vai disputar próxima temporada do NBB pelo Caxias Basquete

Jogador completará 45 anos no dia 7 de setembro. Mauricio Moreira / Pato Basquete/Divulgação

O maior cestinha da história do Novo Basquete Brasil (NBB) continuará vestindo a camisa do Caxias Basquete. O clube e o jogador entraram em acordo e acertaram a renovação para a temporada 2025/2026.

Aos 44 anos, Shamell teve média de 13 pontos por partida no último NBB, quando atuou pela primeira vez por uma equipe fora do estado de São Paulo. Carismático e um líder dentro da quadra, o ala norte-americano foi peça fundamental para que o Caxias avançasse aos playoffs e conquiste uma vitória histórica contra o Flamengo, no Rio de Janeiro, pelas oitavas de final.

Em sua trajetória no NBB, Shamell participou por 13 vezes do Jogo das Estrelas e fez história pelo Mogi, onde também conquistou os títulos do Campeonato Paulista e da Liga Sul-Americana em 2016, além de ter chegado às finais da Sul-Americana em 2014, do Paulista em 2015 e da Liga das Américas e do NBB em 2018.

No Brasil, também defendeu São Paulo, Pinheiros e Limeira. O jogador ainda é o maior pontuador da história da competição, com 9.428 pontos marcados, e está no top 10 de atletas com mais participação na liga, com 557 partidas pela competição.