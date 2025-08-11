Serra Gaúcha Open 2025 conhece os vencedores em Vacaria

Evento aconteceu nas quadras em Vacaria. Felipe Vargas / Divulgação

O Serra Gaúcha Open 2025 chegou ao fim no sábado (9), consagrando seus campeões após a rodada decisiva realizada em Vacaria. As partidas ocorreram no complexo do Tênis Santa Teresa, que recebeu atletas e bom público ao longo da competição. O torneio movimentou a região, destacando talentos locais e promovendo o tênis gaúcho.

— Choveu toda a semana, mas as nossas quadras indoor mantiveram a programação sem alterações. Tudo saiu conforme o esperado, com grandes jogos e grandes momentos aqui em Vacaria. Muitos atletas marcaram seus primeiros pontos no circuito internacional e o Serra Gaúcha Open atendeu a nossa expectativa, conforme o que estávamos prevendo com o torneio. Foi um grande evento —comemorou Luís Augusto Gonçalves Costa, idealizador do Serra Gaúcha Open.

Leia Mais Vacaria receberá evento internacional de tênis com atletas de 10 países em agosto

O evento recebeu mais 350 atletas das categorias 14, 16 e 18 anos, tanto no masculino quanto no feminino. O torneio somou pontos para os rankings da Federação Internacional de Tênis (ITF) e da Confederação Sul-Americana de Tênis (Cosat). Além dos brasileiros, contou com a presença de tenistas de 10 países. A diversidade de nacionalidades reforça o prestígio do torneio e transforma Vacaria em um ponto de encontro do tênis juvenil sul-americano.

O Serra Gaúcha Open faz parte do Super Tênis RS e conta com o patrocínio da Transportadora Cavalinho, Schio e Brehm Logística, através da Lei Federal de Incentivo ao Esporte do Ministério do Esporte do Governo Federal.

A realização é da Quadra Eventos e a supervisão da Confederação Brasileira de Tênis (CBT), Confederação Sul-Americana de Tênis (Cosat), International Tennis Federation (ITF) e Federação Gaúcha de Tênis (FGT).



Confira os resultados:



14 Anos Masculino Simples - Pedro Henrique Alves (BRA) venceu Enzo Orth Kern (BRA) - 3/6, 6/2 e 7/6(2)

16 Anos Masculino Simples - Enzo Prediger (BRA) venceu Wilson Macedo (BRA) - 5/7, 6/1 e 6/3

18 Anos Masculino Simples - Augusto Land (BRA) venceu Gustavo Fernandes (BRA) - 6/1 e 6/3

14 Anos Feminino Simples - Anna Faminova (BRA) venceu Martina Passold (BRA) - 6/2 e 6/0

16 Anos Feminino Simples - Paola Polese (BRA) venceu Rafaela Faccin (BRA) - 6/3 e 6/4

18 Anos Feminino Simples - Laura Pedrotti (BRA) venceu Giulia Leo (BRA) - 6/2, 3/6 e 7/5

14 Anos Masculino Duplas - Davih Lichtonw/Vitor Moraes (BRA) venceu Daniel Passini/Miguel Passini (BRA) - 6/3, 4/6 e 10/8

16 Anos Masculino Duplas - Wilson Macedo/Enzo Prediger (BRA) venceu Bernardo Cerqueira/Rafael França (BRA) - 6/4 e 6/4

18 Anos Masculino Duplas - Arthur Barreto/Diego Custódio (BRA) venceu Nicolas Brandão/Pedro Queiroz (BRA) - 2/6, 6/3 e 11/9

14 Anos Feminino Duplas - Anna Faminova/Martina Passold (BRA) venceu Cecilia Diaz/Pietra Zakharov (BRA) - 6/3, 1/6 e 10/5

16 Anos Feminino Duplas - Paola Polese/Sara Wilbert (BRA) venceu Rafaela Cauduro/Rafaela Faccin (BRA) - 4/6, 6/3 e 10/7