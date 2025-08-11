Esportes

Nas quadras
Notícia

Serra Gaúcha Open 2025 conhece os vencedores em Vacaria

Evento internacional foi realizado no complexo do Tênis Santa Teresa e contou com mais de 350 tenistas de 10 paises

Eduardo Costa

Repórter, narrador e apresentador

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS