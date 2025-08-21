Esportes

Pés no chão
"Sem euforia demais", diz técnico do Juventude sobre momento da equipe no Brasileirão

Sob o comando de Thiago Carpini, o Verdão tem duas vitórias e um empate. Com isso, começa uma reação para sair da zona do rebaixamento

Eduardo Costa

Repórter, narrador e apresentador

Rafael Rinaldi

Repórter Pioneiro e Gaúcha Serra

