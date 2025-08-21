"Sem euforia demais", diz técnico do Juventude sobre momento da equipe no Brasileirão

Thiago Carpini conquistou a segunda vitória em três jogos desde o seu retorno ao Juventude. Porthus Junior / Agencia RBS

O Juventude comandado por Thiago Carpini segue escrevendo sua história no Brasileirão: invicto em três jogos, com duas vitórias que reacendem a esperança de permanência. A mais recente façanha veio com autoridade — um 2 a 0 sobre o Vasco, no Estádio Alfredo Jaconi, onde o time mostrou maturidade e qualidade.

O treinador começa a transformar a desconfiança no time em crença, e seu grupo, mesmo com poucos acréscimos, demonstra capacidade.

— O mais importante da reação do Juventude na competição é o compromisso e comprometimento coletivo. Dentro disso, teremos em cada jogo os protagonistas e destaques individuais. Independe de quem joga, o mais importante é o coletivo. O desafio do treinador é recuperar atletas e a resposta está sendo muito boa. Eles têm acreditado naquilo que está sendo proposto. Ficamos felizes que as coisas estão acontecendo. O caminho é longo. Sem euforia demais. Tudo que é demais atrapalha — afirmou o técnico.

A invencibilidade do Juventude sob o comando de Thiago Carpini começa a ganhar contornos de afirmação. Com duas vitórias em três jogos, o time alviverde venceu o Vasco em uma atuação segura e madura. O resultado não apenas reforça a esperança de permanência na Série A, como também evidencia o trabalho tático do treinador, que tem conseguido extrair o máximo de seus atletas, mesmo com tempo escasso para treinos.

— Os poucos períodos de treinos que temos, nós tentamos aproveitar e dar o máximo de informações. Sempre complementar de maneira setorizada, alguns vídeos de correção. Fizemos um jogo seguro contra o Vasco e de uma constância muito boa durante os 90 minutos, mesmo estando sem a bola pela capacidade do adversário. A ideia de ajustar as linhas e tentar controlar o centro do campo, sem se preocupar muito com a profundidade — analisou.

O comportamento sem a bola foi outro ponto alto da atuação. Carpini valorizou o comprometimento dos jogadores e a confiança mútua que se constrói a cada partida.

— O resultado dá muito conforto, e o compromisso dos atletas também. Eles acreditarem dá muita segurança. É a segunda vez que eu enfrento o Vasco, mas a gente conhece bem o adversário. Vencemos naquela ocasião e, agora, novamente. O Vasco trocou mais de 800 passes. Não me preocupei com esse passe para trás — finalizou.