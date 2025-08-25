"Se fosse um jogo de quadrangular final, ele teria ido", diz técnico do Caxias sobre ausência de titular

Tomas Bastos participou de 15 jogos do Caxias na Série C. Porthus Junior / Agencia RBS

A derrota do Caxias para o Brusque no sábado (23) não teve reflexos negativos no Estádio Centenário. Afinal, com o empate do Náutico como São Bernardo, o Grená confirmou a liderança da primeira fase da Série C do Brasileiro com uma rodada de antecedência.

A principal preocupação de todos ficou por conta da situação do meia Tomas Bastos, que foi a ausência da equipe diante dos catarinenses. O camisa 10, decisivo e um dos líderes da grande campanha do clube até aqui, ficou de fora por ter acusado dores na costela ainda há duas rodadas, quando o time venceu o ABC.

— Foi uma fissura na costela, ali na região do abdômen. Então, nós temos que cuidar do atleta, né? A primeira coisa que existe aqui é a preocupação com o ser humano — revelou após a partida com o Brusque o técnico Júnior Rocha.

O treinador grená, no entanto, tranquilizou a torcida afirmando que, se o jogo tivesse caráter decisivo, Tomas Bastos estaria em campo.

— Se fosse um jogo de quadrangular final, ele teria ido para o jogo. Então, agora, para o jogo do Maringá, vai estar totalmente à disposição. Temos que cuidar dos atletas. Temos essa gordura para queimar — projetou o técnico.

Mesmo que seja liberado para o jogo com o Maringá, no sábado (30), pela 19ª rodada, Tomas Bastos pode ser preservado, bem como os atletas mais desgastados, para que não fiquem de fora da primeira partida da equipe no quadrangular do acesso.

Nesta segunda-feira (25), na reapresentação do elenco após a derrota para o Brusque, o meia Yan Rolim e o volante Mantuan não participaram dos trabalhos com bola e ficaram na fisioterapia do clube para serem reavaliados.