Esportes

No DM
Notícia

"Se fosse um jogo de quadrangular final, ele teria ido", diz técnico do Caxias sobre ausência de titular

Júnior Rocha comentou situação de um atleta que é peça importante na campanha do clube na Série C do Brasileiro, mas que sofreu uma fissura na costela

Rafael Rinaldi

Repórter Pioneiro e Gaúcha Serra

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS