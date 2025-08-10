São Paulo confirma empréstimo de goleiro ao Juventude

Falta apenas o anúncio para que Jandrei seja jogador do Juventude. Rubens Chiri/Saopaulofc.net / Divulgação

Só falta o Juventude anunciar. O goleiro Jandrei, de 32 anos, está sendo emprestado pelo São Paulo ao Verdão até o fim da temporada. E a confirmação do negócio veio após a vitória do Tricolor sobre o Vitória, no sábado (9), pelo Brasileirão.

— Conversamos com o Jandrei pra saber da situação dele. Nós estamos negociando com o Juventude o empréstimo até o final do ano e a expectativa é de que aconteça. Sempre lembrando que o Jandrei é um profissional corretíssimo, sempre trabalhou muito e ele não estava se sentindo, neste momento, bem com a situação (no São Paulo) — admitiu o diretor de futebol do Tricolor, Carlos Belmonte, que confirmou que já ocorre a troca de documentos entre os dois clubes.

Com apenas cinco jogos pelo São Paulo em 2025, Jandrei esteve em campo na eliminação paulista na Copa do Brasil para o Athletico no meio de semana.

O goleiro é contestado pela torcida do São Paulo e foi o personagem da eliminação do time paulista no torneio na noite de quarta-feira. Contra o Athletico, ele entrou no lugar do goleiro Rafael, que foi expulso, e não teve um bom desempenho na disputa de pênaltis. Jandrei pulou para o mesmo lado das cobranças do adversário e ainda desperdiçou uma penalidade.

A expectativa do São Paulo, no entanto, é de que Jandrei retorne ao clube em 2026.