Santos x Juventude: onde assistir, horário e escalações pelo Brasileirão

Santos e Juventude se enfrentam no Morumbis nesta segunda-feira (4), às 20h. O duelo ocorre pela 18ª rodada do Brasileirão 2025.
O Verdão vem de derrota para o Bahia, por 3 a 0, em Salvador. O resultado derrubou o técnico Claudio Tencati e a equipe será comandada interinamente pelo auxiliar permanente da comissão técnica do clube, Gerson Ramos. O Ju é 19º colocado na tabela, com 11 pontos.
Já o Peixe empatou com o lanterna Sport em 2 a 2 na última rodada, em Recife. Os santistas abrem a zona de rebaixamento, em 17º, com 15 pontos.
Prováveis escalações:
SANTOS: Gabriel Brazão; Mayke, Gil (Luisão), Luan Peres e Souza; João Schmidt, Zé Rafael (Tiquinho) e Rollheiser; Gabriel Bontempo, Barreal e Neymar. Técnico: Cléber Xavier
JUVENTUDE: Gustavo; Reginaldo, Abner (Marcos Paulo) Wilker e Marcelo Hermes (Alan); Caíque, Jadson, Mandaca e Batalla (Giraldo); Veron e Gilberto. Técnico interino: Gerson Ramos
Arbitragem para Santos x Juventude
Paulo Cesar Zanovelli da Silva-MG auxiliado por Celso Luiz da Silva-MG e Luis Carlos de Franca Costa-RN. Quarto árbitro: Bruno Mota Correia-RJ. VAR: Rafael Traci-SC.
Onde assistir a Santos x Juventude
O SporTV e o Premiere anunciam a transmissão da partida;
O Futebol da Gaúcha será para toda a Rede Gaúcha a partir das 19h45min no FM e no app de GZH.
Como chegam
No Juventude, o zagueiro Marcos Paulo, o volante Caíque e o centroavante Gilberto retornam de suspensão. Por ter sido expulso contra o Bahia, Hudson é o desfalque na meia-cancha.
Não viajaram com a delegação o goleiro Gustavo 9problemas pessoais), o lateral-direito Ewerthon e o meia Lucas Fernandes (no DM). O goleiro uruguaio Gastón Guruceaga pode fazer sua estreia com a camisa alviverde.
No Peixe, o zagueiro João Basso sofreu uma lesão no músculo adutor da coxa esquerda e virou dúvida para o duelo. O volante Willian Arão e o atacante Guilherme, em transição física, ainda não têm presença garantida na equipe.
O desfalque certo é o volante Tomás Rincón, expulso diante do Sport. O lateral-direito Mayke, contratado junto ao Palmeiras, poderá fazer sua estreia.