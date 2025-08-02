Saiba qual é a situação de Gramadense e Veranópolis para avançar às semifinais da Divisão de Acesso

Veranópolis entra em campo no próximo domingo (3), às 15h, diante Passo Fundo. Porthus Junior / Agencia RBS

O domingo (3) promete fortes emoções na Divisão de Acesso do futebol gaúcho. Quatro partidas definirão os semifinalistas da competição. Gramadense e Veranópolis, representantes da Serra, entram em campo às 15h em busca da classificação. Os confrontos de volta colocam em jogo não apenas a vaga, mas também o sonho do acesso à elite do Estadual.

O Veranópolis chega em vantagem para o duelo contra o Passo Fundo. No jogo de ida, a equipe comandada por Gelson Conte venceu por 2 a 1, de virada, no Antônio David Farina. O resultado permite ao time da Serra Gaúcha avançar com um simples empate. Agora, o duelo será no Vermelhão da Serra.

Em caso de classificação, o VEC encara Inter-SM ou Bagé, que empataram em 0 a 0 no jogo de ida e se enfrentam no estádio Presidente Vargas, em Santa Maria.

Já o Gramadense terá uma missão mais complicada. Após empatar em 0 a 0 com o Novo Hamburgo na Vila Olímpica, o time de Gramado precisa vencer fora de casa para garantir a vaga. O confronto será no Estádio do Vale, e um novo empate leva a decisão para os pênaltis, aumentando ainda mais a tensão da partida.

Se avançar, o Gramadense enfrenta Aimoré ou Lajeadense na fase semifinal, em dois jogos, para decidir o acesso.

Jogos de Volta – Quartas de Final

Novo Hamburgo x Gramadense

Domingo, 3 de agosto

15h - Estádio do Vale – Novo Hamburgo

Jogo de ida: 0 x 0. Novo empate leva a decisão para os pênaltis.

Passo Fundo x Veranópolis

Domingo, 3 de agosto

15h - Estádio Vermelhão da Serra - Passo Fundo

Jogo de ida: 2 a 1 pro Veranópolis. Um empate classifica o VEC.

Aimoré x Lajeadense

Domingo, 3 de agosto

15h - Cristo Rei, em São Leopoldo

Jogo de ida: 1 x 0. Empate classifica o Aimoré.

Inter-SM x Bagé

Domingo, 3 de agosto

15h - Presidente Vargas, em Santa Maria

Jogo de ida: 0 x 0. Novo empate leva a decisão para os pênaltis.



