Esportes

Reta final
Notícia

Saiba quais são os prováveis adversários do Caxias no quadrangular decisivo da Série C

Equipe grená já garantiu a liderança da primeira fase a aguarda a definição de próximos adversários na rodada que ocorre no sábado (30). Dez times ainda brigam pelas últimas três vagas no G-8

Rafael Rinaldi

Repórter Pioneiro e Gaúcha Serra

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS