Saiba quais são os prováveis adversários do Caxias no quadrangular decisivo da Série C

Atualmente, Londrina seria um dos rivais grenás no quadrangular. Porthus Junior / Agencia RBS

A primeira fase do Campeonato Brasileiro da Série C chegará ao fim no sábado (30). Todas as partidas da 19ª rodada iniciam às 17h. E o Caxias já confirmou com uma rodada de antecedência a liderança da tabela.

A equipe de Júnior Rocha encerra a participação nesta etapa do torneio diante do Maringá, no estádio Willie Davids. Os paranaenses lutam duplamente neste duelo: primeiro para não serem rebaixados e, depois, buscarem uma improvável vaga no G-8.

A rodada será decisiva para a definição dos três rivais do Caxias no quadrangular do acesso. Primeiro colocado na tabela, o Grená, hoje, teria como adversários o quarto, o quinto e o oitavo colocados. Seriam eles Londrina São Bernardo e Ituano, respectivamente.

Londrina ou São Bernardo, um deles certamente estará no grupo A, junto com o Caxias. Os dois ainda têm chances de ultrapassar o terceiro colocado Náutico. Mas a missão é difícil, afinal, chegando à vitória, eles igualariam os pernambucanos em pontos, com 33, mas teriam que tirar uma diferença significativa de saldo de gols.

No caso do Londrina, a diferença de gols para o Timbu é de seis. Para o São Bernardo, a distância chega a nove gols. Sem contar que um simples empate do Náutico com o Ituano, em Recife, é o suficiente para o Timbu confirmar seu lugar no top 3.

A vaga mais em aberto no grupo grená é a última do G-8, que hoje pertence ao Ituano. Afinal, 10 times ainda brigam pelas últimas três posições restantes. Guarani (6º), Brusque (7º), Ituano (8º) seriam atualmente as últimas equipes classificadas ao quadrangular. Ainda estão na disputa: Floresta, Botafogo-PB, Confiança, Figueirense, Ypiranga, CSA e Maringá.

A curiosidade é que há três equipes desta lista que não podem desviar seu foco da parte de baixo da tabela, porque ainda podem entrar no Z-4: Ypiranga, CSA e Maringá. O trio tem 22 pontos cada e está três à frente do Itabaiana, em 17ª com 19.

— O que eu projeto é que nós temos condições de fazer um quadrangular final sensacional. Eu projeto que nós temos totais condições de obter o nosso acesso. Eu projeto que o nosso grupo vai conseguir dar o que tem dado até agora. Adversários nós vamos conhecer só depois, estudá-los de novo, ver quais mudanças tiveram na primeira fase — adiantou o técnico Júnior Rocha.

Como seriam os quadrangulares hoje:

Grupo A: Caxias (1º), Londrina (4º), São Bernardo (5º) e Ituano (8º);

Grupo B: Ponte Preta (2º), Náutico (3º), Guarani (6º) e Brusque (7º);

Já classificaram: Caxias, Ponte Preta, Náutico, Londrina e São Bernardo;

Disputam as últimas três vagas do G-8: Guarani, Brusque, Ituano, Floresta, Botafogo-PB, Confiança, Figueirense, Ypiranga, CSA e Maringá;

Já rebaixados à Série D: Retrô e Tombense;

Lutam contra o rebaixamento: ABC, Itabaiana, Anápolis, Ypiranga, CSA e Maringá.

19ª rodada, sábado (30), às 17h:

Maringá x Caxias

Náutico x Ituano

Ponte Preta x Londrina

Confiança x Retrô

Floresta x São Bernardo

Tombense x Guarani

Ypiranga x Figueirense

Brusque x CSA

ABC x Itabaiana

Anápolis x Botafogo-PB