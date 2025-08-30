Saiba quais são as três equipes que estarão no quadrangular da Série C com o Caxias

O Caxias encerrou a primeira fase do Campeonato Brasileiro da Série C na liderança da tabela com 37 pontos. Pela 19ª rodada, o Grená perdeu para o Maringá, no interior paranaense, por 3 a 0. Também neste sábado (30), o time de Júnior Rocha conheceu seus três rivais no quadrangular decisivo da competição que irá definir o acesso das duas primeiras colocadas: São Bernardo, Londrina e Floresta.
O Londrina garantiu a quarta posição na tabela mesmo perdendo para a Ponte Preta, por 1 a 0, em Campinas. Os paranaenses ficaram com 30 pontos.
Os outros dois adversários do Caxias no Grupo A do quadrangular, curiosamente se enfrentaram neste fim de semana. E o Floresta levou a melhor sobre o São Bernardo e garantiu a última colocação no G-8. Vitória cearense por 2 a 0 e 26 pontos na tabela. Já o time de São Paulo terminou a primeira fase em quinto, com 30 pontos.
As equipes que também garantiram a classificação para a segunda fase do torneio nacional e estarão no Grupo B do quadrangular decisivo são Ponte Preta, Náutico, Brusque e Guarani.
CSA, ABC, Retrô e Tombense foram as equipes rebaixadas à Série D de 2026.
Grupo A do quadrangular:
Caxias (1º), Londrina (4º), São Bernardo (5º) e Floresta (8º).
Grupo B do quadrangular
Ponte Preta (2º), Náutico (3º), Brusque (6º) e Guarani (7º).
Resultados da 19ª rodada:
Maringá 3x0 Caxias
Ypiranga 1x0 Figueirense
Náutico 3x0 Ituano
Confiança 1x0 Retrô
Tombense 2x2 Guarani
Floresta 2x0 São Bernardo
Anápolis 2x0 Botafogo-PB
ABC 0x1 Itabaiana
Brusque 2x0 CSA
Ponte Preta 1x0 Londrina