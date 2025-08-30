Esportes

Definidos
Notícia

Saiba quais são as três equipes que estarão no quadrangular da Série C com o Caxias

Grená se despediu da primeira fase com derrota para o Maringá, mas já havia garantido o primeiro lugar na tabela

Rafael Rinaldi

Repórter Pioneiro e Gaúcha Serra

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS