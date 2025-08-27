Saiba por que o Caxias buscou na Portuguesa os reforços que faltavam para a reta final da Série C

Gustavo Henrique atuou em 25 partidas pela Lusa em 2025. Portuguesa / Divulgação

O Caxias repaginou o grupo de jogadores às vésperas do quadrangular que irá decidir o acesso à Série B do Campeonato Brasileiro. E a direção grená buscou na Portuguesa-SP as peças que faltavam para repor as saídas dos atletas que estavam cedidos pelo Criciúma. Mas por que os três reforços vieram do clube paulista?

Caxias e Portuguesa construíram uma boa relação fora de campo. A Lusa aceitou ceder o volante Tauã, por empréstimo, logo após a queda paulista na Série D do Brasileiro. Foi então que o Caxias viu a oportunidade de trazer mais atletas. Inicialmente viria apenas mais um: o atacante Igor Torres, que por atuar também como falso 9, repõe duplamente as saídas de Eduardo Melo e Petterson. Tauã havia chegado para a vaga de Eliedson.

Porém, como o zagueiro Lucas Cunha recebeu uma proposta do futebol árabe durante esta semana e acertou sua saída, o Grená viu em Gustavo Henrique, também atleta da Lusa, a peça que viria em tempo hábil de disputar o primeiro jogo do quadrangular final.

O Caxias entende ainda que por serem titulares na Portuguesa, os três já vem com ritmo de jogo e com entrosamento próprio.

Tauã (E) e Igor Torres foram apresentados pelo Caxias durante a semana. Vitor Socol / SER Caxias/Divulgação

Além disso, a Lusa foi líder do Grupo A-6 na Série D com 30 pontos, sendo a quarta melhor campanha no geral na primeira fase dentre os 64 participantes do torneio. A Portuguesa caiu nos pênaltis, na etapa seguinte, para o Mixto. Para manter atletas com quem possui vínculo extenso na vitrine, os paulistas também viram com bons olhos o empréstimo dos três ao Caxias, com a possibilidade de voltarem valorizados para a disputa do Paulistão 2026, após um eventual acesso à Série B.

A direção grená até buscou na Série B do Brasileiro alguns nomes que pudessem reforçar o elenco. No entanto, os valores pedidos por clubes e atletas assustaram os dirigentes, que viram a oportunidade de trazer reforços de clubes que foram eliminados da Série D, mas que demonstraram potencial durante a primeira fase.

Desempenho dos três reforços na Portuguesa em 2025:

Gustavo Henrique, zagueiro, 25 anos - 25 jogos, todos como titular, com uma assistência;

Tauã, volante, 30 anos - 24 jogos, 18 como titular, um gol e uma assistência;

Igor Torres, atacante, 25 anos - 18 jogos, sete como titular, com um gol marcado.



