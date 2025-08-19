Esportes

Falta pouco
Notícia

Saiba do que o Caxias precisa para garantir a liderança da Série C diante do Brusque

Mesmo com o empate contra o lanterna Tombense, Grená depende apenas de si para confirmar o primeiro lugar na primeira fase

Rafael Rinaldi

Repórter Pioneiro e Gaúcha Serra

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS