Saiba do que o Caxias precisa para garantir a liderança da Série C diante do Brusque

Grená, do volante Pedro Cuiabá, está próximo de confirmar o primeiro lugar da competição nacional. Neimar De Cesero / Agencia RBS

Nas últimas rodadas do Campeonato Brasileiro da Série C, o Caxias teve algumas oportunidades para confirmar o primeiro lugar definitivo da primeira fase. Porém, os resultados paralelos e o próprio time grená, ao empatar com o lanterna Tombense, na segunda-feira (18), adiaram a conquista.

No sábado (23), às 17h, diante do Brusque, no Estádio Centenário, a equipe de Júnior Rocha precisará apenas de um empate para confirmar a liderança desta etapa da competição. Com 37 pontos, o Caxias chegaria aos 38 e mesmo que o Náutico — segundo colocado com 32 — vença seus últimos dois desafios, não alcançaria o Grená no número de vitórias.

Se o Caxias perder para os catarinenses, que ainda lutam por uma vaga no G-8 — atualmente o Brusque soma 22 pontos e está a um do Guarani, o oitavo colocado — então dependeria de um empate ou derrota dos pernambucanos diante do São Bernardo, em São Paulo.

— A gente, com atuações muito regulares, com toda a humildade, nós não temos a melhor equipe da competição. Nós não temos a melhor comissão técnica da competição, mas para trabalhar que nem nós é difícil achar. Assim, se entrega o dia a dia, quem veste de corpo e alma o manto aqui, que faz essa engrenagem tão linda andar, sincronizar. Então, só tenho coisas boas para falar desse grupo — comentou o técnico Júnior Rocha após o empate em Tombos, quando utilizou uma equipe reserva em campo.

Cenários para o Caxias atingir o primeiro lugar:

:: Basta um empate diante do Brusque no sábado (23)

:: Se o Caxias perder para o Brusque, torcerá por empate ou derrota do Náutico diante do São Bernardo também no sábado (23)