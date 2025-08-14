Saiba como o Caxias pode garantir a liderança antes mesmo de jogar na 17ª rodada na Série C 

O Caxias vive um momento especial na Série C do Campeonato Brasileiro. Com 75% de aproveitamento, o time grená soma 12 vitórias em 16 partidas e já garantiu, com antecedência, sua classificação para a próxima fase da competição. A regularidade e o desempenho sólido colocam o clube como o principal candidato à liderança geral da primeira fase.
Agora, o foco da equipe é confirmar a primeira colocação na tabela. E isso pode acontecer já neste fim de semana, mesmo sem o Caxias entrar em campo. Para que isso se concretize, basta que os concorrentes diretos — Náutico e São Bernardo — não vençam seus compromissos pela 17ª rodada.
O Náutico recebe o Anápolis nos Aflitos, enquanto o São Bernardo encara o Figueirense em casa. Ambos os jogos estão marcados para o domingo (17), e o tropeço das duas equipes garante matematicamente a liderança ao Caxias, que joga somente na segunda-feira, diante do Tombense.
A Série C é disputada terá segunda fase com os outros classificados em dois grupos de quatro, com confrontos em turno e returno — totalizando seis rodadas. O Caxias, confirmando a liderança da primeira fase da Série C, enfrenta os times que terminarem em 4º, 5º e 8º lugares na fase inicial (atualmente Ponte Preta, Londrina e Ypiranga)
17ª rodada
- Sábado 16/08
17h: Ponte Preta x Itabaiana
17h: Maringá x Retrô
19h30min: CSA x Ituano
19h30min: ABC x Guarani
- Domingo 17/08
16h30min: São Bernardo x Figueirense
16h30min: Brusque x Londrina
19h: Náutico x Anápolis
19h: Confiança x Floresta
- Segunda-feira 18/08
19h30min: Tombense x Caxias
19h30min: Ypiranga x Botafogo-PB
Classificação da Série C 2025:
1º Caxias – 36 pts
2º Ponte Preta – 27 pts
3º Náutico – 26 pts
4º Londrina – 26 pts
5º São Bernardo – 26 pts
6º Brusque – 22 pts
7º Ypiranga-RS – 21 pts
8º CSA – 21 pts
9º Floresta – 21 pts
10º Ituano – 20 pts
11º Botafogo-PB – 19 pts
12º Confiança – 17 pts
13º Guarani – 17 pts
14º Maringá – 17 pts
15º ABC – 17 pts
16º Figueirense – 16 pts
17º Tombense – 16 pts
18º Anápolis – 15 pts
19º Itabaiana – 13 pts
20º Retrô – 12 pts