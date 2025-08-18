Esportes

Tratativas
Notícia

SAF: Saiba qual o próximo passo após o Conselho do Juventude aprovar sequência das negociações

Integrante do Comitê do Alviverde que trabalha nas tratativas com a Five Eleven Capital, Roberto Ronieto explicou qual será o andamento do processo depois do aval dos conselheiros

Tiago Nunes

