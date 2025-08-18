SAF: Saiba qual o próximo passo após o Conselho do Juventude aprovar sequência das negociações

Patrimônio do Juventude segue com o clube e não entra na venda dos 90% das ações do negócio. Fernando Alves / E.C Juventude / Divulgação

O processo de transformação do Juventude em Sociedade Anônima do Futebol (SAF) avançou mais um passo com a aprovação do Conselho Deliberativo para que o comitê que trata do tema prossiga as negociações com o grupo espanhol Five Eleven Capital. Em uma reunião realizada na última terça-feira (12) no Estádio Alfredo Jaconi, a proposta de continuidade dos estudos foi aprovada por 65 votos a favor e 31 contra, entre os 96 conselheiros presentes.

O conselheiro e ex-presidente Roberto Tonietto, em entrevista à Rádio Gaúcha Serra, esclareceu que a reunião não foi a decisiva para a aprovação da SAF.

— Com certeza não foi a reunião definitiva. Foi uma reunião em altíssimo nível. Foram colocados alguns pilares que foram pré-negociados com os investidores, e os pilares que levamos para o Conselho, para o Conselho, com toda soberania que tem, decidir. Nesses pilares aqui a gente autoriza, a gente aceita continuar as negociações. Então, vai ser uma continuação de negociações — explicou o integrante do conselho consultivo.

Segundo Tonietto, o processo ainda é longo e o negócio não deve ter um desfecho em 2025. O dirigente estima que a votação final para aprovação ou rejeição da parceria só deve ocorrer no início de 2026. Os próximos passos exigirão a contratação de profissionais especializados para garantir a segurança do negócio.

— Agora, com esse sinal verde do Conselho, temos que buscar profissionais. Temos que contratar assessoria jurídica, temos que contratar assessoria financeira, contábil, tributária, isso tudo para agora, sim, fazer um trabalho profissional — detalhou Tonietto.

O clube ainda não recebeu uma proposta final, nem a minuta de um contrato. A negociação agora se aprofundará em detalhes importantes, como as garantias de pagamento e o cumprimento do acordo. Tonietto também destacou que o investidor pode querer realizar uma auditoria no clube para verificar as informações financeiras.