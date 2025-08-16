SAF: Juventude recusou proposta de venda do clube em 2024

Clube não admite colocar o patrimônio em um possível negócio. Neimar De Cesero / Agencia RBS

O processo de Sociedade Anônima do Futebol (SAF) do Juventude, que avança com negociações com o grupo espanhol Five Eleven Capital, teve um capítulo anterior desconhecido do torcedor. Antes de iniciar as conversas com o grupo espanhol, o clube recusou uma proposta de compra de um fundo americano.

Em entrevista à Rádio Gaúcha Serra, o ex-presidente e integrante do comitê de SAF do Juventude, Roberto Tonietto, revelou a existência da proposta.

— Participei de uma proposta formal que chegou na comissão, nesse comitê, e era uma proposta simplesmente compra e venda. Não é bem assim, mas um modelo tradicional. Então, nós nos reunimos e decidimos nessa comissão nem levar isso adiante porque a gente achava que não era um modelo interessante para o clube. Era uma empresa americana, de um fundo americano — explicou Tonieto.

O dirigente confirmou que a proposta foi oficial e chegou na comissão por volta de março e abril de 2024. A decisão de não prosseguir com as negociações foi tomada internamente pelo comitê, que avaliou que a compra e venda não seria o modelo ideal para o futuro do Juventude. Tonieto fez questão de esclarecer o papel do comitê.

— Lá atrás teve uma reunião do Conselho Deliberativo em que se autorizou a receber propostas. Por isso que foi criado esse comitê. Esse comitê nós examinamos, a gente pesquisa e é obrigação do comitê levar as propostas que achamos que tem algum fundamento adiante para o Conselho definir — disse.