SAF: Conselheiros do Juventude aprovam continuidade das negociações com Grupo do Exterior

Reunião foi realizada na noite de terça-feira no Estádio Alfredo Jaconi. Neimar De Cesero / Agencia RBS

O processo de Sociedade Anônima do Futebol (SAF) avançou mais um passo no Estádio Alfredo Jaconi. Na noite de terça-feira (12), conselheiros se reuniram para dar andamento à discussão e votação sobre a continuidade dos estudos da proposta de conceito para a criação da SAF no clube. Com 96 presentes, o Conselho aprovou o prosseguimento das negociações com a Five Eleven Capital, por 65 votos a favor e 31 contra.

Antes da votação, os conselheiros do Juventude ouviram as considerações e as respostas da comissão criada para compilar todos os dados e dúvidas. Foram mais de 60 questionamentos encaminhados ao grupo de trabalho.

É importante ressaltar que essa reunião não teve como objetivo analisar a transformação do clube em SAF, nem aprovar uma proposta final. As discussões internas prosseguem e devem demorar para ter um desfecho. O clube ainda não recebeu, por exemplo, uma proposta final do grupo interessado, e não existe sequer a minuta de um contrato.

Para a elaboração de um contrato, seria necessária ainda a contratação de um escritório para tratar das questões jurídicas, para somente depois ir a votação do Conselho para definir uma aprovação ou rejeição.

Juventude e Five Eleven

As negociações entre o Juventude e a Five Eleven Capital, Grupo Espanhol, para a possível transformação do clube em Sociedade Anônima do Futebol (SAF) se estendem desde o final do ano passado. Contudo, a divulgação de detalhes da negociação nos últimos meses impulsionou as discussões junto aos conselheiros, motivada por diversas incertezas.

A proposta original da Five Eleven era de aquisição total, mas as conversas com a cúpula do clube evoluíram para um novo modelo de parceria. Neste formato, a SAF Juventude teria o investidor adquirindo 90% da associação, enquanto os 10% restantes permaneceriam com o clube, que também receberia pagamentos anuais de royalties, além de um montante de saída (cash-out).

A oferta da Five Eleven Capital para a compra dos 90% era de R$ 400 milhões. O valor subiu um pouco mais. Nos primeiros anos, haveria um orçamento mínimo para o futebol e um aporte extra. Além disso, a garantia que 75% do valor seria destinado ao futebol.