Ritmo acelerado e desfalques: o primeiro dia de Thiago Carpini no retorno ao Juventude

Treinador comandou atividade com os atletas que não iniciaram partida contra o Santos. Ulisses Castro / Agencia RBS

O técnico Thiago Carpini teve uma agenda cheia em seu primeiro dia de retorno ao Juventude. Após ser oficialmente apresentado na manhã desta quarta-feira (6) no Estádio Alfredo Jaconi, o treinador já foi a campo à tarde para o primeiro contato com o elenco, no Centro de Treinamentos do clube.

Por volta das 15h, Carpini se reuniu com o grupo no vestiário e, na sequência, iniciou o trabalho prático no gramado. Os atletas que atuaram os 90 minutos diante do Santos apenas correram ao redor do campo. Os demais, como Nenê e Alan Ruschel, participaram do treino com o novo comandante.

Com o tempo escasso, o novo treinador tem até domingo (10) para definir a equipe que entrará em campo na segunda-feira (11), às 20h, contra o Corinthians, no Jaconi, pela última rodada do primeiro turno do Brasileirão.

O desafio para o técnico, que chega com a missão de tirar o time da zona de rebaixamento, já começa com desfalques e muitas dúvidas para escalar o time. Carpini não poderá contar com o zagueiro Wilker Angel, suspenso após receber o terceiro cartão amarelo. Quem não faz mais parte do elenco alviverde é o goleiro Marcão. O atleta deixou o clube. Ele entrou em campo em seis jogos na temporada. Agora, o grupo conta para a posição com Gustavo, Gastón, Ruan Carneiro e Zé Henrique.

Além disso, o alviverde tem alguns atletas no Departamento Médico. O meia Lucas Fernandes deve seguir como desfalque. Ele ficou de fora do último jogo contra o Santos, na derrota por 3 a 1, após sentir um desconforto muscular.



