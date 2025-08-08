Reunião interna, proposta e novo técnico: Jadson analisa o momento do Juventude

Em sua quinta temporada no Estádio Alfredo Jaconi, Jadson não vive um período de crise pela primeira vez, mas o momento atual o coloca como um dos principais desafios para o novo técnico Thiago Carpini. O volante, um dos líderes do elenco e sempre visto como um termômetro do desempenho da equipe, também entrou na espiral de queda de rendimento, com atuações abaixo de sua marca habitual. A torcida e a direção depositam grande confiança em seu trabalho, e o resgate do bom futebol de Jadson é uma das missões do novo comandante.
— O grupo recebeu com bastante entusiasmo a chegada do Thiago Carpini. É um cara que conhece bastante o clube, que teve grandes momentos aqui com a gente, com vários desses jogadores que acompanham o elenco hoje. O momento que vivemos não é um momento muito positivo, mas a gente construiu uma essência, uma maneira de jogar. Muito da estrutura e das verbas que o clube conseguiu nos últimos anos foi através do trabalho dele. Ele pavimentou tudo que a gente viveu nos últimos anos — declarou Jadson.
Antes mesmo do treinador ser apresentado pela direção, Jadson revelou conversou com Carpini por telefone. Foi um momento entre atleta e treinador para ajustar a sequência dura que o time terá pela frente.
Logo após o grupo perder para o Santos, em São Paulo, o executivo de futebol do Juventude teve uma conversa franca com o elenco. Segundo Jadson, Júlio Rondinelli conversou com todo o grupo.
— Trocamos algumas ideias, o grupo inteiro. Eu fui um dos caras que falou também ali. Até pelo papel que eu exerço dentro do vestiário, eu preciso tomar algumas responsabilidades. A gente precisa ter uma mudança de postura, assumir algumas responsabilidades, principalmente os jogadores, porque não adianta trocar o comando e a atitude continuar sendo a mesma — revelou Jadson.
PROPOSTAS
No mês de julho, o volante Jadson recebeu uma proposta do Athletico Paranaense. O clube teria feito uma oferta inicial de R$ 3 milhões e, depois de uma negativa do Juventude, subiu para R$ 4 milhões na segunda tentativa. Sem negócio, o atleta ficou no Estádio Alfredo Jaconi. Questionado se essas negociações frustradas poderiam o abalar, o Jadson respondeu:
— Não. Eu acho que a gente está acostumado. Ficamos felizes por ter o nome vinculado e por receber as propostas. Não é a primeira vez que eu recebo e nem outros jogadores recebem e isso nunca me atrapalhou. Eu acho que o momento que a gente vive coletivamente é que significa muito. É óbvio que as pessoas que estão fora do nosso ambiente acabam procurando algumas coisas como responsáveis pela fase ruim que a gente tem vivido. Mas não é só isso, sabe? Eu acho que não é a falta de foco. Eu sempre fiz o meu melhor, independente de qualquer coisa, independente de se o clube quiser me vender ou não — ponderou o atleta.