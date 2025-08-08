Esportes

Brasileirão
Notícia

Reunião interna, proposta e novo técnico: Jadson analisa o momento do Juventude

Atleta é um dos líderes do elenco e deve estar em campo na próxima segunda-feira (11), diante do Corinthians, às 20h, no Estádio Alfredo Jaconi

Tiago Nunes

