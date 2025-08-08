Reunião interna, proposta e novo técnico: Jadson analisa o momento do Juventude

Jadson tem 25 jogos pelo Juventude em 2025 e duas assistências. Fernando Alves / E.C. Juventude / Divulgação

Em sua quinta temporada no Estádio Alfredo Jaconi, Jadson não vive um período de crise pela primeira vez, mas o momento atual o coloca como um dos principais desafios para o novo técnico Thiago Carpini. O volante, um dos líderes do elenco e sempre visto como um termômetro do desempenho da equipe, também entrou na espiral de queda de rendimento, com atuações abaixo de sua marca habitual. A torcida e a direção depositam grande confiança em seu trabalho, e o resgate do bom futebol de Jadson é uma das missões do novo comandante.

— O grupo recebeu com bastante entusiasmo a chegada do Thiago Carpini. É um cara que conhece bastante o clube, que teve grandes momentos aqui com a gente, com vários desses jogadores que acompanham o elenco hoje. O momento que vivemos não é um momento muito positivo, mas a gente construiu uma essência, uma maneira de jogar. Muito da estrutura e das verbas que o clube conseguiu nos últimos anos foi através do trabalho dele. Ele pavimentou tudo que a gente viveu nos últimos anos — declarou Jadson.

Antes mesmo do treinador ser apresentado pela direção, Jadson revelou conversou com Carpini por telefone. Foi um momento entre atleta e treinador para ajustar a sequência dura que o time terá pela frente.

Logo após o grupo perder para o Santos, em São Paulo, o executivo de futebol do Juventude teve uma conversa franca com o elenco. Segundo Jadson, Júlio Rondinelli conversou com todo o grupo.

— Trocamos algumas ideias, o grupo inteiro. Eu fui um dos caras que falou também ali. Até pelo papel que eu exerço dentro do vestiário, eu preciso tomar algumas responsabilidades. A gente precisa ter uma mudança de postura, assumir algumas responsabilidades, principalmente os jogadores, porque não adianta trocar o comando e a atitude continuar sendo a mesma — revelou Jadson.

PROPOSTAS

No mês de julho, o volante Jadson recebeu uma proposta do Athletico Paranaense. O clube teria feito uma oferta inicial de R$ 3 milhões e, depois de uma negativa do Juventude, subiu para R$ 4 milhões na segunda tentativa. Sem negócio, o atleta ficou no Estádio Alfredo Jaconi. Questionado se essas negociações frustradas poderiam o abalar, o Jadson respondeu: