Retorno, novidade e renovação: os primeiros nomes do Caxias Basquete para o NBB 2025/2026

O elenco do Caxias do Sul Basquete para a temporada 2025/2026 do Novo Basquete Brasil (NBB) começa a ganhar forma. O clube fechou os primeiros contratos para a equipe que será comandada novamente pelo técnico Rodrigo Barbosa.
O primeiro deles retorna ao clube após duas temporadas no Vasco. O ala Humberto Gomes, 30 anos, defendeu o Caxias entre 2021 e 2023, e teve médias de 12,2 pontos pelo time, além de se destacar como uma liderança em quadra. Na carreira, o jogador ainda atuou por Pinheiros, Flamengo e Corinthians.
Outra novidade é o ala/armador Felipe Vezaro, 33 anos. O atleta vai para a sua 11ª edição do NBB e estava no União Corinthians. Antes, passou por Minas, Bauru, Unifacisa, Corinthians e Joinville, time da sua cidade natal. Especialista nos arremessos de três pontos, Vezaro já era um desejo antigo da comissão técnica caxienses.
O terceiro nome confirmado é o armador paraguaio Fabrizzio. O jogador de 23 anos renovou seu vínculo após ser um dos grandes destaques da equipe na última temporada. Em seu primeiro NBB, teve médias de 8,2 pontos e 3,5 assistências por partida.
O Caxias Basquete ainda busca concretizar a renovação com o experiente ala Shamell, de 44 anos. O acordo já está bem encaminhado com o norte-americano, que teve médias de 13 pontos por partida no último NBB.
Além disso, a chegada de outro armador e de um pivô estão sendo trabalhadas pela equipe. O grupo para a competição nacional ainda deverá contar com reforços do time que está na disputa da Liga de Desenvolvimento, a LDB. Os armadores Raul Caldas e Omena, os alas Tiago Marques e Miguel e o pivô Luan estão entre os atletas que devem ser integrados ao grupo principal.