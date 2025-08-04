Retorno, novidade e renovação: os primeiros nomes do Caxias Basquete para o NBB 2025/2026

Humberto defendeu o Caxias nas temporadas 2021/2022 e 2022/2023 Porthus Junior / Agencia RBS

O elenco do Caxias do Sul Basquete para a temporada 2025/2026 do Novo Basquete Brasil (NBB) começa a ganhar forma. O clube fechou os primeiros contratos para a equipe que será comandada novamente pelo técnico Rodrigo Barbosa.

O primeiro deles retorna ao clube após duas temporadas no Vasco. O ala Humberto Gomes, 30 anos, defendeu o Caxias entre 2021 e 2023, e teve médias de 12,2 pontos pelo time, além de se destacar como uma liderança em quadra. Na carreira, o jogador ainda atuou por Pinheiros, Flamengo e Corinthians.

Outra novidade é o ala/armador Felipe Vezaro, 33 anos. O atleta vai para a sua 11ª edição do NBB e estava no União Corinthians. Antes, passou por Minas, Bauru, Unifacisa, Corinthians e Joinville, time da sua cidade natal. Especialista nos arremessos de três pontos, Vezaro já era um desejo antigo da comissão técnica caxienses.

O terceiro nome confirmado é o armador paraguaio Fabrizzio. O jogador de 23 anos renovou seu vínculo após ser um dos grandes destaques da equipe na última temporada. Em seu primeiro NBB, teve médias de 8,2 pontos e 3,5 assistências por partida.

Jovem armador Fabrizzio foi um dos destaques do time no último NBB. Beto Miller / Corinthians,Divulgação

O Caxias Basquete ainda busca concretizar a renovação com o experiente ala Shamell, de 44 anos. O acordo já está bem encaminhado com o norte-americano, que teve médias de 13 pontos por partida no último NBB.