Resultados da rodada ainda não garantem liderança definitiva do Caxias; saiba do que o time precisa

Para confirmar a liderança definitiva da primeira fase do Campeonato Brasileiro da Série C no último fim de semana, o Caxias precisava vencer o ABC e ainda torcer por três resultados paralelos. Mas isso não aconteceu.
O Grená até somou três pontos diante do time de Natal. Mesmo com dificuldades, a equipe de Júnior Rocha chegou ao gol da vitória por 1 a 0 sobre a equipe potiguar com o zagueiro Alan, na etapa final.
A Ponte Preta, que estava em segundo lugar, perdeu para o Botafogo na Paraíba, por 2 a 1, e ajudou o Caxias. No entanto, quem vinha logo atrás na tabela venceu: o São Bernardo fez 1 a 0 sobre o Retrô, em Pernambuco; e o Náutico derrotou o Londrina, por 2 a 0, no Paraná. Ambas equipes vitoriosas chegaram aos 29 pontos, sete a menos do que o Grená.
Mesmo assim, o Caxias está muito próximo de confirmar a liderança da primeira fase. Basta derrotar o lanterna Tombense, na segunda-feira (18), em Minas Gerais, sem depender de resultados paralelos.
— Trabalho, seriedade. Desde que começamos a montar a equipe, sempre se trabalhou muito, a gente se preocupou com tudo que cercava o trabalho. E a vinda do Júnior Rocha encaixou o grupo, voltaram todos aqueles lesionados que nós tivemos. É uma sequência de coisas boas que está acontecendo — avaliou o vice de futebol do Caxias, José Caetano Setti.
Caso o Grená não consiga a vitória, em Tombos-MG, basta que Náutico e São Bernardo não vençam Anápolis e Figueirense, respectivamente, na 17ª rodada. Os dois rivais do Caxias pela liderança jogam em casa.
Os oito primeiros:
1º Caxias, 36
2º Náutico, 29
3º São Bernardo, 29
4º Ponte Preta, 27
5º Londrina, 26
6º Floresta, 24
7º Brusque, 22
8º Ypiranga, 21
Jogos que interessam pelo 1º lugar:
17ª rodada
Domingo (17)
16h30min
São Bernardo x Figueirense
19h
Náutico x Anápolis
Segunda-feira (18)
19h30min
Tombense x Caxias