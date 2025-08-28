Esportes

Fora das quatro linhas
Notícia

Quem é o ex-Juventude que foi contratado por um gigante europeu

Profissional, de 36 anos, estava no Atlético-MG e, agora, irá trabalhar no Liverpool, da Inglaterra

Eduardo Costa

Repórter, narrador e apresentador

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS