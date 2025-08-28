Quem é o ex-Juventude que foi contratado por um gigante europeu

Luiz Fernando Iubel passou pelo Juventude e logo em seguida foi para o Cuiabá. AssCom Dourado / Divulgação

Um brasileiro, que teve rápida passagem pelo Juventude no acesso à Série A de 2020, irá trabalhar no Liverpool. Luiz Fernando Iubel, de 36 anos, é o novo integrante da comissão do clube da Inglaterra e trabalhando diretamente com o técnico Arne Slot. Ele reforçará o staff do time principal e também atuará junto às categorias sub-18 e sub-21. A informação é do portal “The Athletic”.

Na função que irá realizar no Liverpool, Iubel orientará jovens atletas, acompanhará jogadores emprestados e contribuirá para o desenvolvimento de talentos dentro do clube inglês.

No currículo, Iubel teve passagens por Juventude, Bahia, Ceará, Vasco, Ponte Preta, Coritiba, Cuiabá e Atlético-MG.

Antes de chegar ao Cuiabá, Luiz Fernando Iubel teve uma breve passagem pelo Juventude, participando da campanha de acesso à Série A em 2020 como auxiliar. Em fevereiro de 2021, foi integrado à comissão técnica do Cuiabá como auxiliar e, posteriormente, assumiu interinamente o comando da equipe principal. No ano passado, levou o Dourado ao título estadual. No entanto, após um início instável no Brasileirão, pediu demissão. Em Março deste ano chegou ao Atlético-MG como auxiliar de transição.

Luiz Fernando Iubel foi selecionado pelo Liverpool após passar por um criterioso processo de avaliação internacional. Sua experiência com jovens jogadores no Brasil, foi um dos fatores determinantes. Além disso, ele possui licenças A da UEFA e Pro da Conmebol, além de uma pós-graduação em treinamento de futebol de alto rendimento pela Faculdade de Motricidade Humana, em Portugal.

Outro diferencial foi sua capacidade de comunicação em diversos idiomas. Natural de Curitiba, Iubel fala fluentemente inglês e também se comunica em espanhol e alemão, o que facilita sua integração em um ambiente multicultural como o do Liverpool. Ele assumirá a função que antes era de Aaron Briggs, agora dedicado exclusivamente aos treinamentos de bola parada no clube.

Em 2020, ele fez uma postagem nas redes sociais comemorando o título do clubes inglês na Premier League.