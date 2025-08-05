Esportes

No Rio de Janeiro
Notícia

Presidente do Caxias participa de reunião na CBF que cobra melhorias na Série C do Brasileiro

Roberto de Vargas representou o Grená na sede da entidade. Foram debatidos temas como a utilização do VAR nos jogos da 19ª rodada da primeira fase e também uma cota extra de R$ 250 mil por equipe

Rafael Rinaldi

Repórter Pioneiro e Gaúcha Serra

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS