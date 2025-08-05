Presidente do Caxias participa de reunião na CBF que cobra melhorias na Série C do Brasileiro

Roberto de Vargas (com a camisa grená) participou de reunião na CBF nesta terça-feira (5). Joilson Marconne / CBF/Divulgação

Os dirigentes dos 20 clubes que disputam o Campeonato Brasileiro da Série C 2025 estiveram reunidos na sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) nesta terça-feira (5), no Rio de Janeiro. Em pauta, melhorias para a competição deste ano e para as edições futuras, como a utilização do VAR nos jogos da 19ª rodada da primeira fase e também uma cota extra de R$ 250 mil por time.

O presidente Roberto de Vargas representou o Caxias na reunião, e ouviu ainda, por parte dos demais representantes de clubes, a solicitação já para as últimas rodadas da Série C, do uso do método chamado de bolas múltiplas, para que a reposição seja mais ágil nas partidas.

Os clubes também questionaram a entidade sobre um aumento no valor repassado a cada um (ao todo são R$ 32 milhões em 2025), e uma mudança da fórmula de disputa para pontos corridos com 38 rodadas, como são as Série A e B.

Os clubes colocaram em pauta também uma alteração na escala de arbitragem, pedindo para que o quarto árbitro dos jogos não seja da federação local, como tem sido frequentemente.