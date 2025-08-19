Por que o conceito SAF do Juventude é diferente dos demais? Integrante de comitê do clube explica

Ex-presidente do clube, Roberto Tonietto integra um comitê que trata do tema. Porthus Junior / Agencia RBS

O processo de transformação do Juventude em Sociedade Anônima do Futebol (SAF) tem um conceito que o diferencia do modelo tradicional que se vê no futebol brasileiro. Em entrevista à Rádio Gaúcha Serra, o ex-presidente e integrante do comitê sobre a SAF, Roberto Tonietto, explicou que a proposta em discussão é de uma "parceria estratégica", com o clube mantendo uma influência interna e também podendo romper a parceria e reassumir a gestão com algumas travas, como casos de rebaixamento.

— Eu vejo no Juventude uma SAF um pouco diferente da SAF tradicional. O termo jurídico vai ser SAF porque é a segurança jurídica que se tem, tanto pro clube quanto pro investidor. Mas é muito diferente, tem muitas coisas diferentes da SAF tradicional. Então, eu quero deixar claro aqui que o Esporte Clube Juventude, ele não vai virar SAF. O Esporte Clube Juventude vai continuar sendo o Esporte Clube Juventude — afirmou Tonietto.

O dirigente detalhou o modelo proposto: o Juventude criará uma nova empresa, que será a SAF. O clube deterá 10% das ações e, posteriormente, venderá 90% para o parceiro. Atualmente a única negociação em andamento é com o grupo espanhol Five Eleven Capital. Segundo Tonietto, essa nova empresa seria responsável pela gestão do futebol, enquanto todo o patrimônio, como o Estádio Alfredo Jaconi, o CT, o símbolo e as cores, permanecerá com o Esporte Clube Juventude.

— Essa empresa vai ter a gestão do futebol, todo o patrimônio fica no Esporte Clube Juventude. Estádio, CT, símbolo, cores, enfim, fica todo o patrimônio. E essa nova empresa, em que o Juventude será acionista, é que vai fazer a gestão do futebol — explicou.

Parceria Estratégica e Liderança do Clube

Tonietto classificou o modelo como uma "parceria estratégica" e destacou a participação do clube na gestão da SAF. O presidente da SAF será indicado pelo Esporte Clube Juventude, mas com poder de veto do investidor. No Conselho de Administração, a maioria será do investidor, mas o Juventude terá assento para participar das decisões.

No Conselho Fiscal, que examina os números e aprova os balanços, a maioria dos assentos será do Esporte Clube Juventude, garantindo ao clube um controle sobre a fiscalização financeira. Já o CEO da SAF, um cargo forte administrativo, será um profissional de mercado, indicado pelo investidor.

— Então existem esses "poréns", por isso que eu não vejo o Juventude, o que nós estamos olhando, como um modelo tradicional da SAF, onde os investidores chegam e tomam conta do clube — explicou Tonietto.

O Juventude está longe ainda de votar, no Conselho Deliberativo, uma aprovação da parceria. Caso ela ocorra, a Five aportaria já R$ 150 milhões para a Associação Juventude, sendo R$ 60 milhões de luvas e outros R$ 90 milhões exclusivos para remodelação do Jaconi e do Centro de Treinamentos. Em caso de queda à Série B, por exemplo, a empresa terá de garantir um valor de 10 milhões de dólares no primeiro ano, algo entre 50 a 60 milhões ano.