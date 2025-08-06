Esportes

Curioso
Notícia

Polêmica no apito: árbitro punido pelo STJD no Caso Yuri Ferraz é escalado para Caxias x ABC

Partida pela 16ª rodada marca o reencontro entre os dois clubes que estiveram nos tribunais, e terá arbitragem envolvida no erro da súmula, que causou punição ao Grená

Eduardo Costa

Repórter, narrador e apresentador

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS