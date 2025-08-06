Polêmica no apito: árbitro punido pelo STJD no Caso Yuri Ferraz é escalado para Caxias x ABC

Caxias e ABC voltam a se enfrentar após situação no STJD. Bruno Todeschini / Agencia RBS

O árbitro Felipe da Silva Gonçalves Paludo, do Rio de Janeiro, punido pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) pela falha na elaboração da súmula, no Caso Yuri Ferraz, está de novo no caminho do Caxias. O profissional foi escalado para comandar o jogo do time grená diante do ABC, pela 16ª rodada da Série C, no sábado (9), às 17h, no Centenário.

O Caxias quase foi rebaixado para a Série D por conta do caso Yuri Ferraz. O clube acabou absolvido pelo STJD em última instância pelo pleno da entidade, que analisou o recurso dos envolvidos. Por maioria apertada de votos — cinco a quatro — o clube grená saiu livre de punições, encerrando um capítulo que gerou preocupação nos bastidores.

O caso teve início após uma suposta irregularidade na participação do lateral-direito Yuri Ferraz, que começou a Série C do ano passado atuando pelo ABC, adversário grená nesta rodada.

Segundo o regulamento, um jogador poderia disputar no máximo três partidas por um clube antes de ser transferido para outro na mesma edição do torneio. Segundo as súmulas da CBF, Yuri atuou contra Ferroviário, Londrina e Ferroviária, respeitando o limite.

No entanto, a polêmica surgiu quando foi apontada a presença de Yuri Ferraz na partida contra o Athletic-MG, em 5 de maio de 2024, o que configuraria um quarto jogo. No entanto, a súmula oficial da partida indicava que quem entrou em campo foi o atleta Ruan, e não Yuri. O erro foi atribuído à arbitragem, comandada por Felipe da Silva Gonçalves Paludo, que teria se equivocado na identificação dos jogadores.

Curiosamente, o mesmo árbitro, agora, foi escalado para apitar o confronto entre Caxias e ABC, válido pela Série C. No julgamento, em abril, Felipe Gonçalves Paludo pegou uma suspensão de 30 dias pelo erro. Já o clube potiguar recebeu uma multa de R$ 80 mil no STJD.

Escala de Arbitragem – Caxias x ABC (Série C)