"Podem ter certeza que todos irão ver outro Caxias nesse quadrangular", afirma Júnior Rocha

Júnior Rocha garantiu um novo Caxias no quadrangular. Vitor Soccol / SER Caxias/Divulgação

Após a derrota por 3 a 0 para o Maringá, o técnico Júnior Rocha fez questão de enaltecer a campanha que conduziu o Caxias à liderança na primeira fase da Série C do Brasileiro. O treinador lembrou que quando treinava a Ferroviária-SP, no ano passado, também foi derrotado na última partida da primeira fase, mas o clube conquistou o acesso ao final da competição.

— Na última rodada, nós estávamos invictos e fomos jogar com o Botafogo da Paraíba fora e perdemos por 2 a 0, um jogo bem típico igual esse (com o Maringá). E quando nós estávamos com 27 pontos, nós não imaginávamos que já estávamos classificados e mantivemos a liderança até o final da competição. Essa é a nossa avaliação do jogo. E agora começa uma outra fase, zerou, vai começar no final de semana agora e nós vamos nos mobilizar, assim como nós nos mobilizamos na primeira fase. Pode ter certeza que não vai faltar entrega, organização, empenho e competitividade — garantiu o técnico à Rádio Caxias.

Júnior Rocha ainda comentou que a equipe não será a mesma que terminou a primeira fase com três partidas sem vencer.

— Pode ter certeza que todos irão ver outro Caxias nesse quadrangular, porque o campeonato que nós fizemos até então, em que os atletas performaram, foi de excelência — garantiu o treinador.

Com o grená compõem o Grupo A do quadrangular decisivo da Série C Londrina, São Bernardo e Floresta. Duas equipes conquistarão o acesso à Série B, sendo que a primeira colocada ainda disputará o título da Terceira Divisão com o líder do outro grupo. A estreia grená nesta fase será fora de casa, diante dos cearenses.

— Os adversários que vamos pegar oscilaram tanto quanto nós na competição. Então, não tenho dúvida que se refizeram, se reinventaram. Melhoraram, até porque buscaram as suas classificações, mas todos oscilaram. Então, a partir de agora é começar um estudo minucioso em cima dos nossos adversários. Eu acho que o Floresta, a primeira partida nossa, fez uma campanha magnífica pelo investimento — concluiu o técnico grená.