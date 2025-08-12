Esportes

Pela quarta vez, Caxias do Sul receberá o Campeonato Brasileiro de Tênis Master ITF 400 

O evento será realizado no Recreio da Juventude do dia 10 a 15 de novembro no Recreio da Juventude.

