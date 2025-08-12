Pela quarta vez, Caxias do Sul receberá o Campeonato Brasileiro de Tênis Master ITF 400 

Evento acontece no Recreio da Juventude em Novembro. Gabriel Seben / Divulgação

Caxias do Sul será novamente palco de um evento internacional de tênis ao sediar, pela quarta vez, o Campeonato Brasileiro Master ITF 400. A competição, que acontecerá de 10 a 15 de novembro no Recreio da Juventude, atrai participantes de todo o Brasil e de outros países também.

Atletas de diversas faixas etárias — dos 30 aos 80 anos — em disputas masculinas, femininas, simples, duplas e duplas mistas estarão no evento. A competição já se consolidou como referência no calendário esportivo internacional.

— Começamos em 2022 com graduação 100, evoluímos para 200 em 2023 e 2024, e agora alcançamos o nível 400, o que representa um grande avanço. O campeão soma 400 pontos no ranking da International Tennis Federation (ITF) e conquista o título de Campeão Brasileiro Master 2025. Estamos prontos para receber os atletas com a excelente estrutura do Recreio da Juventude, eventos sociais paralelos, rede hoteleira parceira e muito mais — afirmou Alexandre Stoduto, diretor do torneio.

Os interessados em participar já podem se inscrever diretamente pelo site da ITF. Para efetivar a inscrição, é necessário acessar o sistema com o IPIN, identificação pessoal exigida pela federação internacional.

O Campeonato Brasileiro Master ITF 400 Caxias do Sul 2025 tem o patrocínio master da Randoncorp e com o patrocínio de Rivatti, Mebrafe, Sambura Brasil Ltda, C3 Equipamentos para Construção Civil através da Lei Federal de Incentivo ao Esporte do Ministério dos Esportes do Governo Federal.