Página virada: Após derrota, Juventude se reapresenta de olho no Ceará

Lateral Reginaldo tem 19 jogos pelo Juventude na temporada. Fernando Alves / Juventude,Divulgação

O grupo de jogadores do Juventude se reapresentou nesta terça-feira (26) no Centro de Treinamentos do clube. Com o time ainda na zona de rebaixamento do Brasileirão, após a derrota para o Botafogo por 3 a 1, o lema no Jaconi é levantar a cabeça para o próximo compromisso da equipe e evitar os erros cometidos na rodada anterior.

— O nosso começo ruim na competição, eles nos deixam com uma margem pequena de erro. E a gente, jogando em casa, precisa vencer. Contra o Botafogo, acabamos entrando nessa "trocação". Toda vez que a gente roda a bola, favorece o nosso jogo, alguém do time deles relaxa na marcação. E é esse momento que a gente aproveita. E quando entramos nessa trocação, deixamos o jogo muito aberto — comentou o lateral-direito Reginaldo.

No sábado (30), o Juventude entra em campo diante do Ceará, às 16h, na Arena Castelão, em Fortaleza. Para este duelo fora de casa, o técnico Thiago Carpini conta com o retorno do zagueiro Abner. A dúvida é se ele volta ao time titular ou o treinador alviverde dará sequência à zaga com Wilker Ángel e Luan Freitas, que fez a sua estreia pelo time da Serra contra o Botafogo.

O treinador ainda poderá contar com dois atletas que estão na transição física. O meia Lucas Fernandes e o atacante Giovanny já fazem trabalhos no campo.

Carpini terá ainda mais quatro dias para definir o time que encara o Vozão. A indefinição recai também sobre a permanência de Nenê entre os titulares, como foi diante de Vasco e Botafogo. Na lateral esquerda, Alan Ruschel foi o escolhido para começar na rodada diante do Fogão. No intervalo, Carpini colocou Marcelo Hermes. Nas demais posições, o time não deve sofrer mudanças em busca da primeira vitória fora do Jaconi na elite.