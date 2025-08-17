Ouça os gols do empate do Juventude contra o Vitória

Igor Formiga (E) e Nenê (D) marcaram os gols jaconeros. Fernando Alves / Juventude,Divulgação

O Juventude conquistou um empate importante neste sábado (16) diante do Vitória pela Elite do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, o Verdão sobe uma posição e é 18º, com 15 pontos.

O estreante Igor Formiga e o experiente Nenê marcaram os gols alviverdes, ambos no segundo tempo. Assim, o Papo conhece seu primeiro ponto fora de casa nesta edição do Brasileirão.

A Rádio Gaúcha Serra transmitiu o confronto com narração de Tiago Nunes, reportagem de Eduardo Costa, comentários de Mauricio Reolon, e Camila Corso na Central de Esportes.

Ouças os gols:

Gol de Igor Formiga

Gol de Nenê