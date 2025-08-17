Esportes

Futebol da Gaúcha
Notícia

Ouça os gols do empate do Juventude contra o Vitória

Equipe alviverde buscou o empate no último minuto e conquistou seu primeiro ponto fora de casa no Brasileirão 2025

Camila Corso

Jornal Pioneiro

