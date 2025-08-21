Ouça os gols da vitória do Juventude diante do Vasco

Gabriel Taliari e Nenê marcaram para o Juventude. Porthus Junior / Agencia RBS

O Juventude venceu o Vasco por 2 a 0 nesta quarta-feira (20), no Estádio Alfredo Jaconi, em partida atrasada da 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com gols de Nenê e Taliari, o time de Caxias do Sul confirmou sua boa fase sob o comando de Thiago Carpini, que segue invicto desde que assumiu o clube.

A vitória foi construída com autoridade diante de um adversário direto na tabela. Nenê abriu o placar ainda no primeiro tempo, enquanto Taliari ampliou, garantindo os três pontos para o Juventude diante de sua torcida.

Com o resultado, o Juventude chegou a 18 pontos na classificação, mas segue na zona de rebaixamento, mirando posições mais confortáveis na tabela. A equipe mostra evolução e confiança crescente com o técnico Thiago Carpini, que tem dado nova cara ao time.

A transmissão da partida foi realizada pela Rádio Gaúcha Serra, com narração de Eduardo Costa, comentários de Mauricio Reolon, reportagens de Rafael Rinaldi e central de esportes com Tiago Nunes.

