Ouça os gols da vitória do Juventude diante do Corinthians

O Carpinismo está "on" no Alfredo Jaconi. Bastou uma partida para Thiago Carpini reacender a chama do torcedor do Juventude: competitivo, intenso e vencedor. Na estreia do técnico, o Verdão bateu o Corinthians por 2 a 1 no Alfredo Jaconi, pela 19ª rodada do Brasileirão.
Gabriel Taliari e Matheus Babi marcaram os gols que embalaram a nova era alviverde; Matheuzinho descontou para os paulistas. A casamata tem novo dono — e o torcedor, nova esperança.
Na noite em que o Juventude reacendeu sua chama no Brasileirão, a Rádio Gaúcha transmitiu o confronto. Eduardo Costa narrou, enquanto Tiago Nunes esteve na reportagem. Mauricio Reolon foi o comentarista, e Lucas Arruda na central de esportes.