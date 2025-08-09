Esportes

Líder isolado
Notícia

Ouça o gol da vitória do líder Caxias sobre o ABC, pela Série C do Brasileiro

Zagueiro Alan marcou pela primeira vez com a camisa grená e garantiu mais três pontos e os 100% de aproveitamento no Estádio Centenário após oito partidas

Camila Corso

Jornal Pioneiro

