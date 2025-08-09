Ouça o gol da vitória do líder Caxias sobre o ABC, pela Série C do Brasileiro

O Caxias segue com 100% de aproveitamento no Estádio Centenário. Na noite deste sábado (9), venceu o ABC por 1 a 0.
Já garantido no quadrangular, o time de Júnior Rocha dominava a posse de bola, mas sem finalizar. Até que, aos 38 minutos do segundo tempo, o zagueiro Alan apareceu para marcar seu primeiro gol com a camisa grená e garantir mais uma vitória em casa para o Caxias.
A Atlântida Serra 105,7 FM transmitiu o Futebol da Gaúcha, com narração de Eduardo Costa, reportagem de Rafael Rinaldi e comentários de Maurício Reolon. Na Central de Esportes, Camila Corso.
Com a vitória, o Caxias se distancia cada vez mais da segunda colocada, Ponte Preta, e pode garantir a primeira colocação na fase inicial da Série C ainda nesta rodada.