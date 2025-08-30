Ouça o gol da primeira vitória do Juventude fora de casa no Brasileirão 2025

O Juventude conheceu seu primeiro triunfo fora de casa no Brasileirão 2025: superou o Ceará por 1 a 0, com gol de Mandaca, nos acréscimos. A partida aconteceu neste sábado (30), na Arena Castelão.
Apesar de um primeiro tempo morno, o Verdão se tornou ofensivo na etapa final e contou com o cruzamento de Reginaldo e a cabeçada de Mandaca para sair vitorioso.
Com o resultado, o Juventude chega à 21 pontos na classificação e sai momentaneamente da zona de rebaixamento, depois de 14 rodadas, ficando na 16ª posição. Com o técnico Thiago Carpini, a equipe recupera a confiança e vence a primeira fora de casa.
A transmissão da partida foi realizada pela Rádio Gaúcha Serra, com narração de Tiago Nunes, comentários de Mauricio Reolon, reportagens de Rafael Rinaldi e central de esportes com Camila Corso.