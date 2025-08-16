Esportes

OUÇA AGORA: Vitória x Juventude pelo Brasileirão 2025

No Barradão, Juventude busca pontuar pela primeira vez fora de casa no campeonato. Foram oito derrotas longe de Caxias do Sul pela competição

Camila Corso

Jornal Pioneiro

