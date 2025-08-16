OUÇA AGORA: Vitória x Juventude pelo Brasileirão 2025

Iniciando o segundo turno do Brasileirão 2025, o Juventude tem um confronto direto com o Vitória neste sábado (16), às 18h30min, no Estádio Barradão.
O Futebol da Gaúcha transmite a partida a partir das 18h na Rádio Gaúcha Serra 102.7FM e no app de GZH/Serra. A narração será de Tiago Nunes, os comentários de Maurício Reolon, nas reportagens Eduardo Costa e, na Central de Esportes, Camila Corso.
O Verdão ocupa a 19º lugar na tabela, com 14 pontos e vem de vitória por 2 a 1 sobre o Corinthians, no Estádio Alfredo Jaconi, no retorno do técnico Thiago Carpini. Os baianos são os primeiros fora da zona de rebaixamento, em 16º, com 18 pontos. Na última rodada, foram superados pelo São Paulo por 2 a 0, longe de casa.
ESCALAÇÕES:
Juventude: Jandrei; Reginaldo, Abner, Cipriano e Marcelo Hermes; Caíque, Jadson e Mandaca; Gabriel Veron, Emerson Batalla e Gabriel Taliari. Técnico: Thiago Carpini.
Vitória: Lucas Arcanjo; Lucas Braga, Neris, Lucas Halter e Ramon; Ricardo Ryller, Pepê, Aitor; Erick, Osvaldo e Renato Kayser. Técnico: Fábio Carille.