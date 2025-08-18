OUÇA AGORA: Tombense x Caxias pela Série C do Brasileirão

Faltam três rodadas para o quadrangular da Série C 2025. Pela 17ª rodada, o Caxias enfrenta o Tombense nesta segunda-feira (18). O jogo inicia às 19h30min, no Estádio Antônio Guimarães de Almeida, em Tombos-MG.
O Futebol da Gaúcha transmite o confronto na Rádio Gaúcha Serra 102.7 FM e no aplicativo GZH/opção Serra. A jornada esportiva inicia às 19h e a narração será de Eduardo Costa, com comentários de Maurício Reolon e reportagens de Tiago Nunes. Na Central de Esportes, Rafael Rinaldi.
Com 36 pontos, o Grená é líder isolado e já tem sua vaga ao quadrangular garantida. Os mineiros, por sua vez, estão na lanterna da competição, com 12 pontos, e precisam de uma rápida recuperação para fugir do rebaixamento.
Em caso de vitória dos comandados por Júnior Rocha, a equipe confirma a primeira colocação na fase inicial da Série C com duas rodadas de antecedência.
ESCALAÇÕES:
Caxias: Victor Golas; Ronei, Alisson, Douglas e Kelvyn; Lorran, Mantuan e Yan Rolim; Douglas Skilo, Jhonatan Ribeiro e Welder. Técnico: Júnior Rocha.
Tombense: Matheus; Júlio Henrique, Ianson, Roger e Dudu Mandai; Claudinei, Fabrício Dias e Anderson Ligeiro, Pedro Oliveira, Jefferson Renan e Rafhael Lucas. Técnico: Marcelo Chamusca.