OUÇA AGORA: Juventude x Corinthians pelo Brasileirão 2025

Em partida válida pela última rodada do primeiro turno do Brasileirão 2025, o Juventude recebe o Corinthians nesta segunda-feira (11), às 20h, no Estádio Alfredo Jaconi.
O Futebol da Gaúcha será para toda a Rede Gaúcha a partir das 19h45min no 102.7FM e no app de GZH. A narração será de Eduardo Costa, os comentários de Maurício Reolon, nas reportagens Tiago Nunes e, na Central de Esportes, Lucas Arruda.
O Verdão ocupa 19º lugar na tabela, com 11 pontos e vem de derrota por 3 a 1 para o Santos, fora de casa. Após a partida, o Papo anunciou o retorno do técnico Thiago Carpini. O time paulista tem o dobro de pontos que os mandantes, e está na 13ª colocação. Em seu último confronto pelo nacional, empatou em 1 a 1 com o Fortaleza, na Neo Química Arena.
ESCALAÇÕES:
Juventude: Ruan Carneiro; Reginaldo, Abner, Cipriano e Marcelo Hermes; Caíque, Jadson e Mandaca; Gabriel Veron, Gabriel Taliari e Gilberto. Técnico Interino: Thiago Carpini.
Corinthians: Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Raniele, José Martínez, Breno Bidon; Garro, Talles Magno e Yuri Alberto. Técnico: Dorival Júnior.