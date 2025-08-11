Esportes

19ª rodada
Notícia

OUÇA AGORA: Juventude x Corinthians pelo Brasileirão 2025

Thiago Carpini comanda o time alviverde pela primeira vez após seu retorno ao Estádio Alfredo Jaconi

Camila Corso

Jornal Pioneiro

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS