OUÇA AGORA: Juventude x Botafogo pela Série A do Brasileirão

Neste domingo (24), Juventude e Botafogo se enfrentam pela 21ª rodada do Brasileirão 2025. Buscando sair do Z-4, o Papo entra em campo no Estádio Alfredo Jaconi, às 18h30min.
O Futebol da Gaúcha será para toda a Rede Gaúcha a partir das 18h no 102.7FM e no app de GZH. A narração será de Eduardo Costa, os comentários de Rafael Colling, nas reportagens Tiago Nunes e, na Central de Esportes, Bruno Flores.
O Verdão ocupa a 18º lugar na tabela, com 18 pontos, e quer vencer para sair do Z-4, contando com uma combinação de resultados. Os cariocas ocupam a 5ª posição, com 29 pontos, porém chegam de eliminação para a LDU na Libertadores.
Na última partida, ambos jogaram em casa pelo nacional: o Alviverde venceu o Vasco por 2 a 0, em jogo atrasado da 14ª rodada, enquanto o Alvinegro perdeu para o Palmeiras por 1 a 0.
ESCALAÇÕES:
Juventude: Jandrei; Reginaldo, Wilker, Luan Freitas e Alan Ruschel; Caíque, Jadson, Mandaca e Nenê; Batalla e Taliari. Técnico: Thiago Carpini
Botafogo: Neto; Vitinho, David Ricardo, Alexander Barboza e Alex Telles; Newton, Marlon Freitas, Jeffinho; Joaquín Correa, Montoro e Arthur Cabral. Técnico: Davide Ancelotti