OUÇA AGORA: Juventude x Botafogo pela Série A do Brasileirão

Equipes estão escaladas para confronto que inicia às 18h30min, no Estádio Alfredo Jaconi

Camila Corso

Jornal Pioneiro

