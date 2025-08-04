Esportes

Escalados
Notícia

OUÇA AGORA: Juventude tem confronto direto com o Santos pelo Brasileirão 2025

Confronto válido pela 18ª rodada inicia às 20h e tem transmissão do Futebol da Gaúcha

Camila Corso

Jornal Pioneiro

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS