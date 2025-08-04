OUÇA AGORA: Juventude tem confronto direto com o Santos pelo Brasileirão 2025

Pela 18ª rodada do Brasileirão 2025, o Juventude enfrenta o Santos nesta segunda-feira (4), às 20h, no Morumbis.
O Futebol da Gaúcha será para toda a Rede Gaúcha a partir das 19h45min no 102.7FM e no app de GZH. A narração será de Tiago Nunes, os comentários de Maurício Reolon, nas reportagens Rafael Rinaldi e, na Central de Esportes, Lucas Arruda.
O Verdão vem de mais uma derrota. Perdeu por 3 a 0 para o Bahia, em Salvador, resultando na demissão do técnico Claudio Tencati. Em 19º lugar na tabela, com 11 pontos, a equipe será comandada interinamente pelo auxiliar Gerson Ramos. O Peixe empatou com o lanterna Sport em 2 a 2, em Recife. Os paulistas abrem o Z-4, em 17º, com 15 pontos.
ESCALAÇÕES:
Juventude: Ruan Carneiro; Reginaldo, Wilker Ángel, Marcos Paulo e Marcelo Hermes; Caíque, Jadson e Mandaca; Ênio, Gabriel Veron e Gilberto. Técnico Interino: Gerson Ramos.
Santos: Gabriel Brazão; Igor Vinícius, Gil, Luan Peres e Souza; João Schmidt, Gabriel Bontempo e Rollheiser; Barreal, Tiquinho Soares e Neymar. Técnico: Cléber Xavier.