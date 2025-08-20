OUÇA AGORA: Juventude e Vasco tem confronto direto no Brasileirão

Em jogo atrasado pela 14ª rodada do Brasileirão 2025, o Juventude recebe o Vasco em um confronto direto contra a zona de rebaixamento. A partida acontece nesta quarta-feira (20), às 19h, no Estádio Alfredo Jaconi.
O Futebol da Gaúcha transmite a partida a partir das 18h30min na Rádio Gaúcha Serra 102.7FM e no app de GZH/Serra. A narração será de Eduardo Costa, os comentários de Maurício Reolon, nas reportagens Rafael Rinaldi e, na Central de Esportes, Tiago Nunes.
O Verdão ocupa a 18º lugar na tabela, com 15 pontos, e vem de empate com o Vitória em 2 a 2, conquistando seu primeiro ponto fora de casa na competição. Os cariocas são os primeiros fora da zona de rebaixamento, em 16º, com 19 pontos, e vêm embalados após a goleada de 6 a 0 sobre o Santos, no Morumbis.
ESCALAÇÕES:
Juventude: Jandrei; Reginaldo, Abner, Wilker Ángel e Alan Ruschel; Caíque, Jadson, Mandaca e Nenê; Batalla e Gabriel Taliari. Técnico: Thiago Carpini.
Vasco: Léo Jardim; Puma Rodríguez, Hugo Moura, Lucas Freitas e Lucas Piton; Tchê Tchê, Coutinho e Thiago Mendes; Nuno Moreira, Rayan e Vegetti. Técnico: Fernando Diniz.