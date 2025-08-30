OUÇA AGORA: Ceará Juventude pelo Brasileirão 2025

Pela 22ª rodada da Elite do Brasileirão 2025, o Juventude enfrenta o Ceará. O jogo acontece neste sábado (30), no Castelão, às 16h.
O Futebol da Gaúcha transmite a partida a partir das 15h30min na Rádio Gaúcha Serra 102.7FM e no app de GZH/Serra. A narração é de Tiago Nunes, com comentários de Maurício Reolon, João Praetzel nas reportagens e, na Central de Esportes, Camila Corso.
O Verdão ocupa 18º lugar na tabela, com 18 pontos e vem de derrota por 3 a 1 para o Botafogo, em casa. O time cearense tem 26 pontos, e está na 13ª colocação. Na última rodada, empatou em 0 a 0 com o Grêmio, em Porto Alegre.
ESCALAÇÕES:
Juventude: Jandrei; Reginaldo, Abner, Wilker Ángel e Marcelo Hermes; Caíque, Jadson e Mandaca; Veron, Batalla e Gabriel Taliari. Técnico: Thiago Carpini.
Ceará: Bruno; Fabiano Souza, Eder, Marcos Victor e Nícolas; Richardson, Diego, Lucas Mugni; Galeano, Aylon e Pedro Raul. Técnico: Léo Condé.