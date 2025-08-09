Esportes

Escalados
Notícia

OUÇA AGORA: Caxias x ABC pela Série C do Brasileirão 2025

Partida inicia às 17h, no Estádio Centenário, com transmissão do Futebol da Gaúcha na Atlântida Serra 105.7FM

Camila Corso

Jornal Pioneiro

