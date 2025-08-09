OUÇA AGORA: Caxias x ABC pela Série C do Brasileirão 2025

Em ótima fase, o líder Caxias recebe o ABC pela 16ª rodada da Série C do Brasileirão. O jogo inicia às 17h, no Estádio Centenário.
Com 33 pontos, o Grená pode garantir a primeira colocação na primeira fase ainda nessa rodada, com uma combinação de resultados. O ABC, por sua vez, é 14º, com 14 pontos, e busca vencer para se aproximar do G-8 e se distanciar do Z-4.
O Futebol da Gaúcha transmite o confronto a partir das 16h30min na Atlântida Serra 105.7 FM e no app de GZH, opção Serra. A narração será de Eduardo Costa, reportagem de Rafael Rinaldi, os comentários de Maurício Reolon e, na Central de Esportes, Camila Corso.
Escalações:
Caxias: Thiago Coelho; Thiago Ennes, Lucas Cunha, Alan e Marcelo Nunes; Vini Guedes, Pedro Cuiabá e Tomas Bastos; Iago, Calyson e Eduardo Melo. Técnico: Júnior Rocha.
ABC: Pedro Paulo; Patric, Bruno Bispo, Richardson e Lucas Sampaio; Ian Carlo, Carlos Eduardo e Anderson Rosa; Joãozinho, Jenison e Wallyson. Técnico: Rodrigo Santana.