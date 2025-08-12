Os cinco pontos que mudaram no Juventude com a chegada de Thiago Carpini 

Após mais de um ano e meio, Thiago Carpini retornou ao comando do Juventude. Porthus Junior / Agencia RBS

Em sua estreia, Thiago Carpini não apenas comandou o Juventude, mas resgatou a confiança e o espírito de luta de um time que parecia perdido. Em um Estádio Alfredo Jaconi que voltou a respirar esperança, a vitória por 2 a 1 sobre o Corinthians foi mais do que um placar positivo, foi a prova de que uma única pessoa pode mudar a mentalidade de 11 jogadores e reacender a fé de uma torcida.

O coletivo, fortalecido pela nova liderança, fez o individual se sobressair, dando ao Juventude o primeiro passo para, finalmente, começar a escrever um novo caminho no Brasileirão.

Os 8.679 torcedores que encararam o frio abaixo de 10 ºC de segunda-feira (11) presenciaram um time remodelado em vários aspectos. E a torcida soube agradecer com aplausos e cantos nas arquibancadas. Thiago Carpini conseguiu mudar o Juventude em pontos que foram determinantes para vencer o Corinthians.

1 - COMPETITIVO

O Juventude de Thiago Carpini voltou a ter na sua essência ser um time brigador. Diante do Corinthians, os jogadores tiveram o espírito que se viu na campanha vitoriosa da Série B de 2023, no acesso e, ao final, com o vice-campeonato. Um time de marcação forte e competitivo. Apesar dos cinco cartões amarelos na partida, o torcedor viu um time que lutou pela vitória. Mandaca voltou a ter um papel mais forte no meio-campo e quando precisou também, chegou de forma mais ríspida nos adversários.

— A aceitação é o primeiro ponto. Como foi boa essa chegada, como a gente rapidamente readquiriu algumas coisas parecendo melhor os atletas que não fizeram parte daquela nossa primeira passagem. Eu acredito muito nesses estímulos, vocês sabem, de competitividade, sempre foi uma ideia desde 2023, isso se estendeu depois com o Roger em 2024 e em algum momento talvez tenha se perdido um pouco — afirmou Carpini.

2 - COLETIVO

A organização coletiva do Juventude foi um dos pontos fortes da estreia do técnico Thiago Carpini. Em campo, o coletivo fortaleceu o individual. A prova está no meio-campo. Termômetro do time, o volante Jadson voltou a ter protagonismo caindo pelo setor direito de ataque também. Além de marcar, deu assistências importantes e voltou a produzir mais tanto na marcação quanto na saída de bola. Na defesa, Cipriano ainda carece de ritmo de jogo, pois jogou somente quatro jogos no ano, mas o coletivo organizado diminuiu os riscos defensivos.

— Acho que também a função do treinador é recuperar atletas, não chegar aqui e pedir seis, sete contratações, até porque não é possível, não cabe no orçamento. A gente está buscando sim situações como foi a do lateral Igor Formiga, do goleiro Jandrei e outras possibilidades que são necessárias, mas outro ponto muito importante é essa retomada de confiança do elenco e recuperar alguns atletas — analisou Thiago Carpini.

3 - COMPACTO

O Juventude não foi um time espaçado diante do Corinthians e a equipe soube se moldar a determinados momentos da partida. Quando precisou marcar alto, o time de Carpini fez a pressão no campo do adversário. Porém, quando necessitou usar um bloco mais baixo ou médio, o time também correspondeu. A intensidade, aliada a competitividade fez a equipe correr e não dar muitos espaços.

— A gente tentou ajustar um pouco mais as linhas. Vocês repararam que a gente, numa bola parada, num tiro de meta, marcou um pouquinho diferente. Depois, quando baixava no bloco médio, a gente já tinha outras ideias. Quando acontecesse do Corinthians nos afundar para dentro do nosso gol, que em poucos momentos aconteceu na partida, conseguimos manter uma distância boa, encurtar bem os gatilhos de pressão. Então, acho que isso facilitou — destacou o treinador.

Treinador interrompeu sequência de quatro derrotas no Brasileiro. Porthus Junior / Agencia RBS

4 - BOLA PARADA

O trabalho tem margem para evolução, claro que vai ter as oscilações, mas a gente espera evoluir bastante ainda THIAGO CARPINI Técnico do Juventude

Logo nos primeiros escanteios que o Juventude conquistou diante do Corinthians já foi possível ver uma mudança nas cobranças. O time tentou algumas jogadas ensaiadas. Antes se via muito Marcelo Hermes cruzar direto para o gol. Agora, ele ganhou o apoio de Reginaldo em jogadas de escanteios antes dos cruzamentos. O gol de falta sofrido também servirá para o treinador trabalhar a bola defensiva.

— Em um lance simples, tomar um gol de bola parada, a origem da bola parada, isso tudo a gente vai corrigir, vai ajustar e não vai acontecer mais, não pode acontecer mais, a gente precisa melhorar. O trabalho tem margem para evolução, claro que vamos ter as oscilações, mas esperamos evoluir bastante ainda — destacou.

5 - CONFIANÇA

O ambiente no Estádio Alfredo Jaconi mudou com a chegada de Carpini. Ele refuta o rótulo de salvador da pátria. Mas a confiança foi percebida com o time em campo. O dedo de Carpini foi sentido pelos atletas. Apesar do pouco tempo de treino, ele fez o simples e ajustes pontuais, sem modificar muito taticamente, mas o comportamento e o mental foram fortalecidos com o novo treinador, que conhece bem os bastidores do Estádio Alfredo Jaconi.

— A energia é a confiança que é passada. Eu, enquanto comandante, assumi mais a responsabilidade do que eles, de momentos ruins, e nesses momentos tende a estar tudo errado, ninguém tem mais o seu valor, e é natural. A gente é sempre comentado e avaliado em cima do resultado final. Tem todo um contexto importante para um grupo muito aguerrido. Eu confio muito nesses atletas e a gente vai seguir evoluindo — finalizou o treinador do Juventude.