Orçamento mínimo, contrato de 25 anos e travas de proteção: o que mudou na proposta de SAF do Juventude 

Tema ganhou força nos bastidores do Estádio Alfredo Jaconi. Neimar De Cesero / Agencia RBS

O tema Sociedade Anônima do Futebol (SAF) deu mais um passo dentro do Estádio Alfredo Jaconi. Na última terça-feira, os conselheiros aprovaram a continuidade das negociações com o Grupo Espanhol, Five Eleven Capital. Desde o ano passado, a empresa negocia com o Juventude. A ideia do Grupo do Exterior é contar com cinco times nos seguintes países: Brasil, Espanha, Inglaterra, Hungria e Portugal. No Brasil, o foco é uma parceria com o Juventude.

Na última quinta-feira (14), o ex-presidente do clube e integrante do comitê criado para tratar do tema, Roberto Tonietto, concedeu uma entrevista detalhada ao programa Show dos Esportes, da Rádio Gaúcha Serra, e trouxe muitas informações aos torcedores sobre a proposta da Five Eleven Capital.

DINHEIRO PARA A ASSOCIAÇÃO

A proposta cogitada no começo do ano previa um investimento total na casa dos R$ 400 milhões por 10 anos de parceria. Contudo, o Juventude negou a possibilidade de envolver o seu patrimônio no negócio, assim, a Five decidiu aumentar o tempo de um possível contrato para 25 anos. Dos 100% das ações do negócio, o Associação, o Juventude, fica com 10% e a SAF 90%. Após uma formalização da parceira, a Five aportaria já R$ 150 milhões a Associação Juventude, sendo R$ 60 milhões de luvas e outros R$ 90 milhões exclusivos para remodelação do Jaconi e do Centro de Treinamentos.

— O Esporte Clube Juventude, a associação, digamos assim, vai receber 60 milhões para a associação, não é para a SAF. Além desses 60 milhões, tem mais 90 milhões que também vai para o Esporte Clube Juventude só em forma de investimento no CT e no estádio. Agora convenhamos, 90 milhões é muito dinheiro. Dá para terminar o CT 100% e fazer uma bela remodelação no Estádio Alfredo Jaconi. E isso é um patrimônio do Juventude, porque patrimônio não entra. São 150 milhões que ficam para o clube — explicou Tonietto

Outro ponto importante. De toda a receita anual da SAF, a Associação Juventude ficará com um percentual de 10% da receita.

— A SAF vai pagar para o Esporte Clube Juventude. Então, se fosse esse ano aqui, de R$ 130 milhões, daria mais ou menos R$ 13 milhões. Então, o clube, a associação, vai ter guardado esses 60 milhões e todo ano vai entrar 10, 13, 15 milhões no caixa da associação.

Esse dinheiro depositado diretamente para a Associação é uma forma de segurança caso a SAF enfrente problemas e o Juventude tenha que reassumir 100% o clube. Para não entrar com caixa vazio, a Associação teria uma conta separada para receber os recursos em caso de necessidade de retomar o clube.

— Isso nos dá uma segurança muito grande. Vamos criando uma gordura, um caixa, para o dia que terminar o contrato, o dia que não der certo, o clube está pronto, sem dívidas, está com estádio moderno, está com CT moderno, para voltar de forma tranquila — contou Roberto Tonietto.

ORÇAMENTO MÍNIMO

Ex-presidente Roberto Tonietto comandou o Juventude de 2016 até 2018. Porthus Junior / Agencia RBS

Uma evolução na proposta ao Juventude é a garantia de um orçamento mínimo pela Five Eleven Capital. Em caso de queda à Série B, por exemplo, a empresa terá de garantir um valor de 10 milhões de dólares no primeiro ano, algo entre 50 a 60 milhões ano. Se o clube tiver uma receita anual (TV, sócio e patrocínios de camisa) de R$ 30 milhões no ano, a empresa terá de completar até chegar no valor mínimo.

— É uma segurança que nós pedimos, exatamente para o investidor não se acomodar em uma Série B, por exemplo. Então, nós colocamos alguns incentivos para ele não ficar na Série B. O valor é bem maior do que o Juventude com as próprias pernas. isso dá uma segurança para o clube e força o investidor a subir de série. Se não subiu no primeiro ano, No segundo, 11 milhões de dólares. No terceiro ano, 12 milhões e 100 mil dólares. Vai progredindo — detalhou o ex-presidente alviverde.

A Five Eleven Capital teria como retorno do investimento a venda de atletas. Na nova proposta há uma garantia de que 75% dos recursos da parceira sejam injetados no futebol profissional. Além do mais, toda a venda de atletas, a Associação Juventude ficará com 2% do valor.

— Todos os atletas vendidos pela SAF, o Juventude tem direito a 2%. Os investidores que estão vindo, a Five Eleven é um grupo de times, um grupo de clubes. Um no Brasil, que pode ser o Juventude, e quatro na Europa. No Brasil o Juventude exclusivo, mas na América do Sul pode ter outros clubes — falou o integrante do conselho consultivo.

TEMPO DE DURAÇÃO E TRAVAS PARA ROMPER

Tem vários pontos que protegem o Juventude nesse período de tempo, que nos dá proteção, nos dá segurança ROBERTO TONIETTO Integrante do Comitê que trata da SAF no Juventude

Com uma parceria projetada de 25 anos, o Juventude não quer ficar preso a um contrato caso ocorra alguma problema que deixe o clube sem alterativas. Assim, o Juventude propôs algumas travas para romper a parceria e reassumir o comando do clube. A SAF pode ser finalizada em caso de:

- Ter cumprido os 25 anos de contrato;

- O clube ser rebaixamento para a Série C;

- Ficar cinco anos sem disputar uma Série A do Brasileirão.

Segundo Roberto Tonietto, tudo será definido em um contrato de acionistas:

— Paralelo ao contrato de 25 anos, vai existir um acordo de acionistas. Acordo entre o Esporte Clube Juventude, que vai ter 10% da SAF e os investidores. E esse acordo de acionistas, ele tem várias travas. Quem desrespeitar algumas coisas, o acordo pode ser acionado e o negócio desfeito no dia seguinte. Tem vários pontos que protegem o Juventude nesse período de tempo, que nos dá proteção, nos dá segurança — destacou o conselheiro.

PONTOS PRINCIPAIS DA NEGOCIAÇÃO

Contrato:

25 anos de contrato;

90% do investidor e 10% ficam com a Associação Juventude;

Empresa terá a gestão do futebol;

Patrimônio :

Patrimônio não entra na negociação e segue todo com o Juventude. Porém, a SAF vai fazer a gestão dos espaços durante o período;

Diretoria:

Presidente da SAF vai ser indicado pela Associação Juventude, mas o investidor tem poder de veto;

Conselho de Administração da SAF terá maioria do investidor, mas o Juventude terá presença. Conselho Fiscal, a maioria será do Esporte Clube Juventude. CEO será contratado pelo investidor;

Financeiro:

Aporte de largada de R$ 150 milhões, sendo R$ 90 milhões no patrimônio e R$ 60 milhões para Associação Juventude;

10% da receita anual da SAF vai para a Associação Juventude;

Receita mínima nos primeiros anos de 10 milhões de dólares, aumentando a cada ano para 11 milhões e 12,5 milhões de dólares;

O investidor terá de garantir 75% do orçamento no futebol profissional;

Toda venda de atletas, a Associação Juventude ficará com 2% do valor;

Rompimento:

Contrato poderá ser rompido em caso de: rebaixamento à Série C e cinco anos fora da Série A;

Demais temas: