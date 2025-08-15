O trunfo do Juventude para superar o Vitória tem nome e sobrenome

Técnico Thiago Carpini vai para o segundo jogo no comando do Juventude. Fernando Alves / E.C. Juventude / Divulgação

De volta ao Juventude com a missão de resgatar o time na luta contra o rebaixamento, o técnico Thiago Carpini não só elevou a moral do grupo, como também ganhou um trunfo estratégico para o próximo desafio. Após a vitória contra o Corinthians, o Alviverde tem a chance de dar mais um passo na sua retomada ao enfrentar o Vitória, neste sábado (16), no Estádio Barradão, às 18h30min.

Para o duelo, Carpini carrega uma vantagem tática crucial: ele conhece como poucos o elenco adversário, tendo sido o responsável por planejar e montar o time de Salvador. A partida, que marca a abertura do returno do Brasileirão, se transforma em um jogo de xadrez entre o mestre e a sua própria criação.

Anunciado em maio de 2024 pela equipe baiana, Thiago Carpini livrou o time do rebaixamento na Série A e ainda o levou à Copa Sul-Americana. O ano de 2025 começou com bons números no rubro-negro. Sob seu comando, o time ficou 22 jogos sem perder, na segunda maior invencibilidade da história do Vitória.

Agora, o Juventude busca uma evolução no seu primeiro compromisso com o novo treinador fora de casa. A equipe quer apagar a imagem passada no primeiro turno, com oito derrotas seguidas longe do Estádio Alfredo Jaconi, incluindo algumas goleadas. Carpini deseja ver novamente o coletivo fortalecido, assim como foi com o Corinthians.

— O coletivo dentro da organização, o protagonismo vai aparecer, vai ser assim em todos os jogos. Nunca vai ser o individual para o coletivo, a gente preza sempre o todo. Comportamentos bem definidos do que se faz com e sem a bola, e aí quando o contexto está mais ajustado, fica muito mais fácil do individual se sobressair. Então, a gente vai sempre priorizar o todo. O coletivo para o Juventude é o mais importante — comentou o treinador.

Logo na sua chegada ao Estádio Alfredo Jaconi, Carpini mudou o ambiente em todos os sentidos. Em campo, os jogadores compraram rapidamente a ideia do treinador. O próximo passo é somar pontos fora de casa para deixar a zona do rebaixamento.