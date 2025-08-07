Esportes

O que se sabe sobre o possível interesse do Criciúma em retorno de centroavante do Caxias

Eduardo Melo, de 24 anos, é titular do time grená na disputa da Série C. Ele está emprestado pelos catarinenses para a competição nacional

Eduardo Costa

Repórter, narrador e apresentador

