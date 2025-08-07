O que se sabe sobre o possível interesse do Criciúma em retorno de centroavante do Caxias

Eduardo Melo está emprestado ao Caxias pelo Criciúma. Porthus Junior / Agencia RBS

O centroavante Eduardo Melo, de 24 anos, emprestado ao Caxias para a disputa da Série C do Campeonato Brasileiro, despertou interesse de um possível retorno ao Criciúma, seu clube de origem. Em entrevista coletiva, nesta quinta-feira (7), o diretor-executivo do time catarinense, Ítalo Rodrigues, admitiu a possibilidade, mas destacou cautela na tomada de decisão.

O bom desempenho do jogador — com três gols e duas assistências em 11 partidas na Série C — reacendeu a possibilidade de seu retorno ao Tigre.

— Existe, sim, a possibilidade de retorno dele, mas precisamos agir com cuidado e convicção. Quando cheguei ao clube, o Eduardo era muito criticado, ninguém queria vê-lo em campo. Agora, ele virou a solução? Será que devemos colocar esse peso sobre ele? Acredito que ele merece reconhecimento e valorização — afirmou o dirigente.

Apesar do interesse, Ítalo Rodrigues ressaltou que a decisão não depende exclusivamente do Criciúma.

— Essa é uma tratativa conjunta, que envolve o jogador e seu agente. Todos precisam estar de acordo. Não adianta o Criciúma querer e ele não. Se houver consenso, tenho certeza de que ele poderá voltar e contribuir — completou.

Apesar das especulações sobre um possível retorno de Eduardo Melo ao Criciúma, o Caxias nega qualquer contato oficial por parte do clube catarinense. Internamente, a movimentação é vista como fruto de rumores gerados sem respaldo concreto.

Com isso, o Caxias acredita que o atacante está focado na sequência da Série C e que não há interesse imediato em deixar o clube. A situação gerou um desconforto nos bastidores, especialmente pela pressão externa e pela necessidade de dar explicações à torcida de algo que, até o momento, não passa de especulação.
















