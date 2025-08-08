"O principal objetivo é voltar a pontuar", afirma novo técnico do Juventude

Treinador Thiago Carpini comentou o primeiro treino com o elenco na quarta-feira, no CT. Ulisses Castro / Agencia RBS

A principal missão de Thiago Carpini em seu retorno ao Juventude é reverter a má fase. O técnico assume a equipe após quatro derrotas seguidas no Brasileirão, e sua principal prioridade é fazer com que o time volte a conquistar pontos para iniciar a recuperação no campeonato, O Papo tem 11 pontos e ocupa a penúltima colocação na tabela.

— Acho que o principal objetivo é voltar a pontuar, competir um pouco mais. Acho que primeiro não perder, estar mais próximo da vitória, sem dúvida parar de sofrer gols. Acho que zerar nossa baliza é importante para a gente começar a fazer os 90 minutos com um pouco mais de tranquilidade, não sempre fazendo mais força, correndo atrás do placar — analisou novo treinador alviverde, que completou:

— Essa primeira vitória, a gente precisa de muito equilíbrio mental, muita maturidade, até porque no momento que nós saímos na frente, vai gerar aquela ansiedade, aquela expectativa pela primeira vitória, e a gente precisa ter esses controles bem definidos dentro do nosso coletivo, para que a gente possa voltar a vencer.

Outro ponto que o treinador precisará sanar é quanto ao alto número de gols sofridos em 16 jogos. Foram 35 vezes em que a defesa vazou. Somente nos últimos quatro jogos foram 11. O time também já sofreu quatro goleadas, de 6 a 0, 5 a 0, 4 a 0 e 3 a 0 para Flamengo, Fortaleza, Cruzeiro e Bahia, respectivamente.