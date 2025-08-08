Esportes

"O principal objetivo é voltar a pontuar", afirma novo técnico do Juventude

Thiago Carpini terá mais três dias de treinos para definir a equipe que entra em campo na segunda-feira (11), diante do Corinthians, às 20h, no Estádio Alfredo Jaconi

Tiago Nunes

