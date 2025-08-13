O pacto que Thiago Carpini fez com o elenco do Juventude

Elenco alviverde precisa vencer fora de casa para subir na tabela. Fernando Alves / E.C. Juventude / Divulgação

Em sua missão de resgatar o Juventude da zona de rebaixamento do Brasileirão, o técnico Thiago Carpini estabeleceu um "pacto" com o elenco: ignorar a tabela de classificação. Apesar de o Alviverde ocupar a penúltima colocação, com apenas 14 pontos, o novo comandante busca desviar o foco da pressão da tabela e concentrar energias no desempenho jogo a jogo.

A estreia de Carpini foi promissora, com uma vitória por 2 a 1 sobre o Corinthians, mas o treinador mantém os pés no chão e alerta para a longa jornada que o time tem pela frente.

— Tem bastante margem para coisa boa, vamos ter algumas oscilações dentro da temporada, dessa retomada que é natural, a gente vai precisar fazer sempre muito mais força. Você vê que é uma vitória, a gente nem mexe na tabela. E eu não quero que os atletas falem mais de tabela, nem olhem para a tabela — declarou o técnico.

A tabela, de fato, expõe uma realidade ingrata para o Juventude. Curiosamente, todos os 14 pontos conquistados foram no Estádio Alfredo Jaconi, onde o time tem um desempenho razoável como mandante. A equipe é 13º colocada se considerados apenas os jogos em casa. O grande desafio é o desempenho como visitante. O Juventude é o único clube da elite que ainda não somou pontos longe de Caxias do Sul, acumulando oito derrotas em oito jogos fora.

A próxima oportunidade de quebrar esse jejum na Série A e iniciar a reação longe de seus domínios será neste sábado (16), contra um adversário direto na luta contra o rebaixamento, o Vitória, em Salvador. Os três pontos sobre o Corinthians trouxe um novo ânimo ao ambiente do Jaconi, facilitando o trabalho de Carpini na preparação para o duelo no Barradão. Um triunfo em solo baiano não tirará o Juventude da zona de rebaixamento, mas representará um passo importante para encurtar a distância para os concorrentes.