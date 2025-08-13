Esportes

Brasileirão
Notícia

O pacto que Thiago Carpini fez com o elenco do Juventude

Treinador completou uma semana no comando do alviverde nesta quarta-feira (13) e já estreou com vitória sobre o Corinthians na última rodada do primeiro turno da Série A

Tiago Nunes

