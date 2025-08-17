O novo objetivo traçado pelo Caxias para a partida contra o Tombense

Zagueiro Douglas será uma das novidades na equipe grená diante do Tombense. Vitor Soccol / S.E.R. Caxias / Divulgação

O líder da Série C do Campeonato Brasileiro encara o lanterna da competição nesta segunda-feira (18), em confronto válido pela 17ª rodada. Enquanto o Caxias chega classificado para o quadrangular decisivo, para o Tombense o duelo das 19h30min, no estádio Antônio Guimarães de Almeida, vale a sobrevivência na competição. Os mineiros estão em 20º lugar na tabela, com apenas 12 pontos.

E o final da última semana foi agitada para aquele ambiente que parecia ser tranquilo no Estádio Centenário. O Caxias perdeu um de seus titulares para a reta derradeira da competição: o centroavante Eduardo Melo deixou o clube, negociado pelo Criciúma ao Remo.

Além disso, a viagem desgastante até Tombos-MG fez o técnico Júnior Rocha rever um de seus principais conceitos: de mandar a campo força máxima nas três rodadas finais da primeira fase.

— Eu sempre falo que nós vamos com a força máxima, e nós vamos com a força máxima, mas com o que nós vamos ter de disposição, porque a logística é complicada. O Tombense joga o jogo decisivo deles agora. Depois, nós pegamos o Brusque, jogo decisivo. E o Maringá também, todos brigando por classificação ou descenso. E nós também temos nossos objetivos — adiantou o treinador que traçou uma nova meta ao elenco:

— Por que não bater a máxima de pontos de toda a história da Série C? Nós estamos cheios de objetivos nesse campeonato. E isso é bom. Porque deixa todo mundo motivado, ligado. Mobilizado para essas partidas.

Desde 2022, quando a fórmula da Série C mudou para a atual, o Botafogo-PB detém a maior pontuação em uma primeira fase do torneio. Em 2024, os paraibanos somaram 41 pontos, mesmo que não conquistassem o acesso depois no quadrangular decisivo.

Para o Caxias superá-lo, seriam necessárias duas vitórias nos últimos três jogos. Assim, a equipe chegaria aos 42. Uma vitória e dois empates também deixariam o Grená com a maior campanha da história da competição nesta etapa. O time atingiria os mesmos 41 pontos do Botafogo-PB, mas teria uma vitória a mais.

O que nós não podemos é perder o nosso foco, e não vamos. Isso eu garanto para vocês JÚNIOR ROCHA Técnico do Caxias

Somar três pontos nestas condições de desgaste pelo deslocamento e com time misto em campo representaria a plena demonstração de força e competitividade de um elenco que não para de quebrar tabus nesta edição do torneio.

— Nós temos atletas que têm entrado e decidido os jogos para nós. O que nós não podemos é perder o nosso foco, e não vamos. Isso eu garanto para vocês, porque o dia a dia aqui é muito bom. Os caras sempre muito comprometidos, muito focados, muito concentrados em melhorar — completou Júnior Rocha.

E como se não bastassem tabus o suficientes para o time grená bater, diante do Tombense ainda surge mais um: em três jogos disputados na história, todos pela Série C, o Caxias jamais venceu os mineiros. Foram três derrotas, duas em 2015 e outra no ano passado, quando Argel Fuchs acabou sendo demitido.

Em nova fase e muito mais habilitado, o Caxias chega como favorito e embalado por uma campanha que já é histórica.