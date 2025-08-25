"O nosso próximo jogo é o mais importante da vida", alerta atacante do Caxias em sua apresentação

Igor Torres passa a ser alternativa de Júnior Rocha para o setor ofensivo da equipe. Vitor Socol / SER Caxias/Divulgação

Assim como Tauã, o Caxias foi buscar no elenco da Portuguesa a peça que faltava para reforçar o grupo de Júnior Rocha na reta final e mais importante da Série C do Brasileiro, o quadrangular do acesso. Nesta segunda-feira (25), o atacante Igor Torres, de 25 anos, foi apresentado pelo clube. E o jogador confirmou que seu ex-companheiro na Lusa foi decisivo para o acerto com o Grená.

— Fiquei muito feliz porque ele (Tauã) não tinha falado nada com ninguém e me mandou uma mensagem: "Quando você vem?". Eu até respondi pra ele: "Para aonde?". Porque falaram pra ele que eu também tinha fechado com o Caxias. Eu fiquei feliz porque a gente sempre se deu muito bem. Ele é um cara de um coração enorme, sempre ajudou o grupo lá na Portuguesa e eu sei que vai ajudar aqui — revelou Igor Torres.

Tauã (E) e Igor Torres atuaram juntos na Portuguesa e repetem a parceria pelo Caxias. Vitor Socol / SER Caxias/Divulgação

O atacante de lado pode atuar também como falso camisa 9, o que fez a direção do Caxias resolver dois problemas em um: com as saídas de Petterson e do centroavante Eduardo Melo, Igor pode se usado em duas funções do ataque.

— Eu sou um jogador de muita força e muito arrasto, com uma boa finalização, e acredito que eu possa ajudar. A posição que eu costumo jogar e mais atuei é pela beirada, tanto pela direita quanto pela esquerda. Mas também, sei jogar como centroavante — admitiu Igor, que ainda completou sobre o ambiente que encontrou no vestiário grená:

— A primeira impressão aqui foi incrível. Isso aqui é uma verdadeira família. Eu espero que a gente possa chegar para somar e acrescentar nesse grupo, para realizar, acredito que é o maior sonho da torcida, o de ver esse clube na Série B.

Igor chega por empréstimo da Portuguesa, que viveu situação parecida com o Caxias. A Lusa liderou o seu grupo na primeira fase da Série D, mas foi eliminada logo nas oitavas de final. O Caxias já garantiu a liderança da primeira fase da Série C, com uma rodada de antecedência. E mesmo que a próxima etapa não seja um mata-mata, fica a experiência de quem esteve numa situação semelhante recentemente para que o resultado final seja diferente.

— A primeira fase é um campeonato e o quadrangular é outro campeonato. Então, a gente tem essa ciência e estamos focados. Já sabemos o que temos que fazer aqui. Então, eu acredito que a gente está no caminho certo — apontou o atacante que projetou a partida final da primeira fase contra o Maringá, no sábado (30):