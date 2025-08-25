Esportes

Foco total
Notícia

"O nosso próximo jogo é o mais importante da vida", alerta atacante do Caxias em sua apresentação

Igor Torres, de 25 anos, é mais um reforço contratado por empréstimo junto à Portuguesa

Rafael Rinaldi

Repórter Pioneiro e Gaúcha Serra

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS