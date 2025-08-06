O motivo que faz o Caxias acreditar que não irá perder jogadores nesta janela de transferências

Elenco de Júnior Rocha lidera a Série C do Brasileiro com 33 pontos. Porthus Junior / Agencia RBS

O Caxias lidera o Campeonato Brasileiro da Série C com sobras. Fruto de muito trabalho da comissão técnica, do grupo de atletas e da direção do clube. Sob o comando de Júnior Rocha, o time encontrou o equilíbrio muito cedo e faz uma campanha impecável, com 11 vitórias em 15 jogos.

Os atletas demonstraram um poder de comprometimento com o clube e de adaptação rápida às ideias do treinador que superaram as expectativas do mais otimista dos torcedores. E, fora de campo, os dirigentes trabalham para manter o grupo unido até o fim da disputa, com o sonho do acesso à Série B mais vivo do que nunca.

No ambiente grená existe a confiança de que o Caxias não irá perder atletas para equipes da Série B, por exemplo, nesta janela de transferências que vai até o dia 2 de setembro. E um dos motivos de tal confiança é o comprometimento do grupo com o objetivo principal do clube.

— Não me preocupo de jeito nenhum. Eu fico muito feliz com a evolução deles. Tenho certeza que o dia que eles saírem do Caxias, eles vão sair outros atletas. Vão sair melhores de quando chegaram aqui. Agora todos têm muitas regras. Se o clube tiver interesse em vir e comprar, não tem como segurar. Não queremos perder ninguém, e eu tenho plena confiança de que não vamos, pelo ambiente de trabalho que a gente criou aqui, pela fase, pelo momento que a gente tem vivido — admitiu Júnior Rocha, que ainda fez uma ressalva:

— Eu tenho muita esperança, sim, que a gente não perca ninguém nessa janela. Mas, se perdermos, com certeza o clube vai lucrar e merece isso, né? É fazer com que os atletas sejam vendidos e também tenham um retorno para o clube. Mas eu acho muito difícil sair alguém. Se sair é porque veio, pagou a multa e levou. E aí nós não temos o que fazer.

Nomes em alta

No elenco grená, alguns atletas chamaram a atenção do mercado pela performance que estão demonstrando em campo. Sondagens são naturais em nomes como o goleiro Thiago Coelho, que salvou o Caxias de muitos empates na competição, sobretudo com as defesas que fez em jogos longe de Caxias do Sul, onde o time é mais atacado. O centroavante Eduardo Melo mostrou ser frio e oportunista nas conclusões a gol, sendo decisivo em jogos contra Botafogo-PB, CSA e Ypiranga, fora de casa. O Criciúma, clube que detém os direitos federativos do atleta, estuda um possível retorno.

Além deles, os olhares do mercado se voltam ao meia Tomas Bastos, capitão e referência técnica do meio-campo grená, com passagens em equipes de Série B, como a Chapecoense.

— É igual a gente fala, acreditar no projeto. É uma equipe que hoje está bem montada, bem trabalhada. A gente tem tudo aí para ter um acesso. E cada vez vemos a evolução. Eu creio que se alguém sair nessa janela, será por coisas muito grandes. Mas o Caxias é um time grande, está brigando pelo acesso. Também pode pesar nas decisões de cada um — revelou o camisa 10.

Ainda pode reforçar?

Além de não querer perder nenhum atleta para o quadrangular decisivo da Série C, onde já tem presença garantida, o Caxias ainda pode agregar qualidade ao elenco.

O último a chegar no Estádio Centenário foi o atacante Jhonatan Ribeiro, que já vem sendo utilizado por Júnior Rocha e inclusive foi titular na vitória sobre o Ypiranga, no domingo (3).

O volante Matheus Ferreira, 32 anos, do América-RN, está no radar do Caxias e pode ser contratado em breve. O clube potiguar, do ex-técnico grená Gerson Gusmão, disputa a segunda fase da Série D. O Caxias ainda está atento ao mercado e pode trazer até mais duas peças para o elenco para o restante da competição.