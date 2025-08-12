O gol da retomada: Gabriel Taliari fala sobre o recomeço do Juventude com Thiago Carpini

Atacante Gabriel Taliari tem 22 jogos pelo Juventude na temporada. Porthus Junior / Agencia RBS

O gol de Gabriel Taliari, aos 27 minutos do primeiro tempo, pode significar o recomeço do Juventude no Campeonato Brasileiro. O atleta foi uma novidade na vitória diante do Corinthians por 2 a 1, na noite de segunda-feira, no Estádio Alfredo Jaconi.

— Feliz, o Marcelo Hermes também no cruzamento foi muito feliz. Estou feliz por voltar a marcar, a confiança vai voltar. Claro que quando você não faz os gols ou as coisas não acontecem, mentalmente você fica um pouco para baixo, mas eu creio que depois dessa partida de hoje a gente vai dar um salto e fazer grandes partidas — declarou o atacante após a partida.

Na estreia do técnico Thiago Carpini, o torcedor que foi ao Estádio Alfredo Jaconi viu um time diferente em diversos aspectos, tanto técnico quanto mental. Segundo Taliari, o comandante foi importante nesta mudança.

— O Carpini teve pouco tempo de trabalho, acho que foi alguns dias, mas já deu para colocar algumas coisas que ele pretende fazer, a gente ter um pouco mais de coragem para jogar, não fugir muito da nossa essência, que a gente sabe que, e competir muito também. Tentamos jogar, mesmo quando estava difícil, a gente errava, a gente estava perto para poder recuperar a bola ou competir — comentou Taliari.

Ao que tudo indica, Gabriel Taliari terá sequência no ataque do Juventude para a abertura do returno, sábado, às 18h30min, no Estádio Barradão, contra o Vitória.