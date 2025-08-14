‘’O Esportivo vai muito forte", diz técnico Márcio Nunes sobre participação na Copa FGF

Técnico Márcio Nunes comandará o Esportivo na Copa FGF. Kévin Sganzerla / Divulgação

O segundo semestre de 2025 marca uma nova etapa para o Esportivo. O clube de Bento Gonçalves confirmou presença na Copa FGF – Troféu Rui Carlos Ostermann e voltará à disputar a competição após 11 anos. O elenco terá sete jogadores remanescentes da Divisão de Acesso e 10 atletas promovidos das categorias de base.

O técnico Márcio Nunes permanece no comando da equipe alviazul, acompanhado pelos auxiliares Matheus Coelho, Jean Dias e Chicão. A comissão técnica aposta em um grupo competitivo, com perfil vencedor, para representar o clube na competição estadual.

Leia Mais Após 11 anos, Esportivo de Bento Gonçalves retorna à Copa FGF

— O Esportivo vai muito forte nessa Copa. Vejo, a partir desse momento, o clube voltando a ser protagonista no cenário do futebol gaúcho — afirma o técnico.

O Esportivo foi o primeiro campeão da Copa FGF, em sua edição inaugural, realizada em 2004. Na ocasião, o torneio contou com a participação de 28 clubes, e o Alviazul conquistou o título ao vencer o Gaúcho na grande final.

A entrada do clube na competição é uma aposta estratégica, voltada para resultados no médio e longo prazo. A diretoria vê o torneio como oportunidade de crescimento e fortalecimento da marca do Esportivo.

— É uma necessidade fazer futebol o ano inteiro. A ideia é valorizar a base, aproveitar atletas remanescentes da Divisão de Acesso e contratar peças experientes que possam permanecer também para o próximo ano. A Copinha será um laboratório para dar minutagem e experiência aos jovens, mesclando com atletas que sirvam de espelho. Nosso caminho é formar jogadores identificados com o clube e a comunidade — explicou o vice-presidente de Futebol, Eduardo Casagranda.

Além disso, a base do Esportivo passa por um processo de fortalecimento, marcado pela profissionalização recente de três atletas: Barth, Daniel Moura e Cassiano. A movimentação reforça a aposta na formação como pilar estratégico para o futuro.

— Me sinto animado e confiante para essa próxima etapa. Dar sequência é importante e o clube abriu as portas para isso. Agora é focar na Copa FGF mas o futuro não cabe a mim dizer, vou seguir trabalhando, como gosto sempre de fazer, e deixar as decisões com a comissão e direção do clube — disse Lucas Barth

Crias da Montanha

O Esportivo anunciou Airton Fagundes como novo técnico da categoria sub-17. Ex-Grêmio, com mais de sete anos de atuação na equipe da capital, Fagundes substitui Giordano Demori, que levou o time ao grupo dos quatro melhores do estado. Demori agora assume o comando da equipe sub-20, que terá papel estratégico no suporte à formação do elenco profissional.

O sub-20 disputará a Liga Serrana (sub-19) e já se prepara para o Campeonato Gaúcho de 2026. No sub-17, os atletas de Fagundes competem na Liga Serrana e na Copa Sul, torneio que começa em setembro e reúne clubes de destaque da região. Já o sub-15, sob comando de Victor Paganella, participa da Noligafi e também da Liga Serrana.