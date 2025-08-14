Esportes

Segundo semestre
Notícia

‘’O Esportivo vai muito forte", diz técnico Márcio Nunes sobre participação na Copa FGF

Elenco terá sete jogadores remanescentes da Divisão de Acesso e 10 atletas promovidos das categorias de base para a disputa do Troféu Rui Carlos Ostermann

Eduardo Costa

Repórter, narrador e apresentador

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS